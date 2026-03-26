Oglasio se Netanjahu: Nastavljamo punom snagom

26.03.2026

16:06

Огласио се Нетанјаху: Настављамо пуном снагом
Foto: Tanjug/AP/Ronen Zvulun

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael nastavlja napade na Iran "punom snagom", u kratkoj video poruci u kojoj je govorio o najnovijim akcijama.

"Nastavljamo da napadamo punom snagom mete iranskog terorističkog režima. Sinoć smo eliminisali komandanta mornarice Islamske revolucionarne garde. Ova osoba ima mnogo krvi na rukama, a takođe je bila odgovorna za vođenje zatvaranja Hormuškog moreuza", rekao je Netanjahu.

Dodao je da to vidi kao primjer saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama.

"Ovo je još jedan primjer saradnje između nas i našeg saveznika, Sjedinjenih Država, u ostvarivanju naših zajedničkih ratnih ciljeva", poručio je Netanjahu.

