Tramp: SAD dobijaju rat protiv Irana, oni mole da se postigne dogovor, ne ja

Autor:ATV
26.03.2026
17:05
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države dobijaju rat protiv Irana, i da Iran moli da se postigne dogovor o završetku rata.
- U protekle tri nedjelje, udarali smo po vojnim sposobnostima Irana na nivou koji je malo ljudi ikada ranije vidjelo. Oni mole da sklope dogovor. Ne ja - rekao je Tramp na sastanku kabineta, prenosi Skaj njuz.
Tramp je dodao je da su Iranci "loši borci, ali su odlični pregovarači".
Dodao je da je Iran "imao plan da preuzme Bliski istok", i priznao da je kao opravdanje za pokretanje napada na tu zemlju, iskoristio prijetnju da Teheran ima nuklearno oružje.
