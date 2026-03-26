MUP hitno reagovao: Uhapšena četvorka koja je varala ljude preko Vocapa

U Srbiji je sprovedena akcia usmerena na razbijanje lanca Vocap prevara u kojoj je uhapšeno četiri osobe zbog sumnje da su prevarili građane za oko osam miliona dinara.

Uhapšeni su A. R. (47) i G. N. (59) iz Srbije, kao i I. K. (38) i E. T. (28), državljani Ruske Federacije, koji su osumnjičeni za krivična djela prevara, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka, saopštio je MUP.

Sumnja se da su oni organizovali i realizovali tzv. Vocap prevaru, u kojoj je oštećen veliki broj građana Srbije za, koliko je do sada utvrđeno, osam miliona dinara.

Nauka i tehnologija Ljudi vole da koriste AI, ali ga se sve više plaše

U saradnji sa pripadnicima policijskih stanica u Smederevskoj Palanci i Velikoj Plani, izvršen je pretres stanova i drugih prostorija koje osumnjičeni koriste, u kojima su pronađeni predmeti za koje se sumnja da su korišćeni prilikom izvršenja navedenih krivičnih djela, prenosi B92.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Akciju su sproveli pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Uprave za tehniku, u koordinaciji sa Posebnim odjeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

U saopštenju je navedeno da je realizovanom akcijom ostvaren značajan rezultat u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, posebno imajući u vidu obim i posljedice izvršenih krivičnih djela, kao i broj građana Srbije koji su oštećeni ovom prevarom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je najavilo da će nastaviti intenzivan rad na otkrivanju i procesuiranju svih izvršilaca krivičnih djela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, kao i na zaštiti građana u digitalnom okruženju.