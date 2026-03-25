Srbija slavi malu lavicu (7): Spasila majku od oca nasilnika

Dok je nasilnik M. B. (44) besomučno udarao suprugu K. B. (35), u utorak u stanu u Obrenovcu, njihova sedmogodišnja kćerka nije zaplakala - uradila je nešto što je zaprepastilo i najiskusnije policajce.

U svijetu odraslih, sedam godina je vrijeme za lutke, prva slova i bezbrižne igre. Ali u jednom stanu u Obrenovcu, proteklog utorka, tih sedam godina pretvorilo se u bedem između života i smrti.

Dok su zidovi odjekivali od vike, a strah paralisao vazduh, jedna djevojčica nije poklekla. Uradila je nešto mnogo veće od svojih godina.

Tišina koja je vrištala za pomoć

Dok je otac, zaslijepljen bijesom, podizao ruku na njenu majku, djevojčica je posegnula za telefonom. Njeni mali prsti, koji još uvijek uče kako da pravilno drže olovku, nepogrešivo su otkucali broj policije.

Kada su se policajci javili, sa druge strane veze nije bilo glasa. Čula se samo tišina - ona najteža, dječija tišina, protkana zvucima udaraca i krika u pozadini.

Ova mala heroina je ćutala, ali je držala vezu otvorenom. To je bila njena molitva i njen krik za pomoć. Bio je to čin nevjerovatne inteligencije i nadljudske hrabrosti - stajati mirno dok se svijet oko tebe ruši, samo da bi spasila jedino što joj je sveto - svoju majku.

Čuli su ono što niko nije izgovorio

U tom trenutku, na scenu stupaju policajci iz Obrenovca. Oni nisu tretirali "nijemi poziv" kao grešku. Prepoznali su dramu u šumu sa druge strane slušalice. Njihova reakcija nije bila samo profesionalna - bila je duboko ljudska. Za svega nekoliko minuta na nogama je bilo nekoliko patrola!

Uletjeli su u taj stan ne samo kao organi reda, već kao štit. Zahvaljujući dječijoj intuiciji i brzini policije, ruke nasilnika su zaustavljene.

Spasili su ženu, ali su spasili i vjeru tog djeteta da na ovom svijetu ipak postoji neko ko će je zaštititi.

Pravda za nasilnika, divljenje za djevojčicu

Osumnjičenom M. B. je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Obrenovcu, određeno zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava za nasilje u porodici, a istraga će utvrditi sve detalje ovog užasa. Inače, on je stari znalac policije u Obrenovcu! Višestruki je povratnik u izvršenju krivičnih djela nasilje u porodici.

Žrtvi K. B. ukazana je ljekarska pomoć zbog povreda glave, ali najveći melem za njene rane biće saznanje da pored sebe ima malu lavicu, piše "Telegraf".

Danas Obrenovac i cijela Srbija ovu malu heroinu. Ona nam je održala lekciju o tome šta znači biti heroj - čak i kada imaš samo sedam godina i srce veće od cijelog svijeta.