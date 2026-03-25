Navodno odgovoreno zašto je dječak ubica počinio masakr u Ribnikaru

Dječak koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" nije iskoristio svoje pravo da, kao najbliži srodnik okrivljenih, ne svjedoči, i u sudnici Specijalnog suda govorio je pet sati.

Oko 14 sati, dječak koji je počinio masovno ubistvo je, sanitetom Hitne pomoći i u pratnji policije vraćen na kliniku na kojoj boravi.

Njegov otac Vladimir Kecmanović nakon suđenja vraćen je u pritvor, a njegova majka Miljana Kecmanović užurbano je izašla iz suda i otišla.

Njegovo svjedočenje ostaje nepoznanica, s obzirom na to da je suđenje zatvoreno za javnost zbog zaštite prava maloljetnih učesnika u postupku.

"Današnji glavni pretres je završen, nastaviće se 11. maja. Biće izvedena pisana dokumentacija, biće gledane fotografije i snimci", rekla je branilac Kecmanovića Irina Borović.

Kako je rekao punomoćnik oštećenih Marko Janković, očekuje da sudski postupak neće još dugo da traje.

"Postoji zabrana iznošenja svih detalja suđenja, ali mogu da kažem da se ništa novo i značajno nije desilo. Sve smo bliži donošenju identične ili vrlo slične presude. Vjerujem da će završne riječi biti u skorijem periodu. Dosta dokaza može da se izvede nego što je to prvostepeno urađeno jer je ovo drugi put prvostepeni postupak. Vjerujem da će za neke dokaze biti konstatovano da su izvedeni i da će tako biti ubrzan postupak", ispričao je.

Punomoćnica oštećenih Zora Dobričanin rekla je da je suđenje bilo teško i naporno, kako pravno tako i emotivno, fizički i psihički, ali da je sve "završeno na najbolji mogući način".

"Ovo je nevjerovatan skup mojih emocija, da sam poslije tako teškog suđenja izašla ovako zadovoljna, jer smo danas dobili ono što smo mislili da nećemo dobiti, dobili smo betonske dokaze u korist potvrđivanja optužnice. Moj osjećaj je da ćemo mirnije spavati jer smo došli do nekih odgovora na vječito postavljano pitanje zašto se ovo desilo i mislim da je djelimično pravda danas nadohvat ruke", rekla je Dobričanin.

Podsjetimo, dječak koji je pucao u "Ribnikaru", najprije je u postupku bio svjedok, a proširenjem optužnice dobio je status oštećenog.

Tako se Vladimiru Kecmanoviću u ponovljenom postupku sudi za krivična djela Teško djelo protiv opšte sigurnosti i zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica, dok se Miljani Kecmanović sudi za krivično djelo zanemarivanje i zlostavljanje maloljetnog lica.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je Vladimiru i Miljani Kecmanović kazne od 14 i po i tri godine zatvora za spomenuta krivična djela, dok je Miljana Kecmanović pravnosnažno oslobođena za neovlašćeno držanje municije.

Istom presudom je Nemanja Marinković, instruktor u streljani u kojoj je dječak vježbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

Ovo suđenje je inače zatvoreno za javnost na prijedlog Višeg javnog tužilaštva u Beogradu radi zaštite interesa maloljetnih lica i privatnosti oštećenih.

