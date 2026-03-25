Испливали детаљи са свједочења дјечака убице

25.03.2026

Коста К, малољетни убица из ОШ "Владислав Рибникар" данас је завршио давање исказа на поновљеном суђењу његовим родитељима Миљани и Владимиру Кецмановићу.

Он је пред судом свједочио пуних 5 сати, а овај пут је стао у одбрану своје мајке која се терети за занемаривање дјетета.

До говорнице у судници је доведен у пратњи запосленика Центра за социјални рад, а судија га је обавијестила да у овом поступку има статус жртве јер су његови родитељи оптужени да су га занемаривали те да има право одбити свједочење. Међутим, изјавио је: "Свједочићу".

Он је остао је при свједочењу које је дао прошлог пута, али сада су одговори ишли више у прилог његовим родитељима, тачније одговоре је прилагодио тако да иду у одбрану родитеља.

Конкретно, изјавио је да захтјеви његове мајке Миљане Кецмановић, нису утицали на његову одлуку да почини масакр 3. маја, и да је то схватио тек сада јер је сазрио.

Након давања исказа враћен је у болницу у којој је смјештен након масакра који је починио у школи, наводи "Информер".

