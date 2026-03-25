Albance širioce mržnje ekspresno stigla karma - VIDEO

Četiri državljana Albanije uhapšena su u Srbiji zbog sumnje na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Riječ je o osobama inicijala A.S. (37), E.V. (42), E.G. (48) i A.C. (21).

Prema navodima policije, sumnja se da je jedan od osumnjičenih objavio videosnimak na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojem se zajedno s ostalima nalazi u vozilu tokom vožnje kroz Srbiju, pri čemu su, kako je navedeno, koristili neprimjerene simbole i izjave.

“Sumnja se da je A. S. na dan obilježavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu Audi u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, gdje su na neprimjeren način pokazivali simbole 'Velike Albanije', te verbalno, u negativnom kontekstu spominjali Republiku Srbiju, uz neprimjerene riječi”, stoji u saopćenju MUP-a.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predati Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, u okviru Posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.