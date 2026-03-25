Albance širioce mržnje ekspresno stigla karma - VIDEO

25.03.2026

16:27

Похапшени Албанци
Četiri državljana Albanije uhapšena su u Srbiji zbog sumnje na izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Riječ je o osobama inicijala A.S. (37), E.V. (42), E.G. (48) i A.C. (21).

Prema navodima policije, sumnja se da je jedan od osumnjičenih objavio videosnimak na društvenoj mreži Fejsbuk, na kojem se zajedno s ostalima nalazi u vozilu tokom vožnje kroz Srbiju, pri čemu su, kako je navedeno, koristili neprimjerene simbole i izjave.

“Sumnja se da je A. S. na dan obilježavanja početka NATO agresije, na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk javno objavio video zapis na kojem se nalazi u automobilu Audi u društvu ostalih osumnjičenih, u vožnji na auto-putu kroz Srbiju, gdje su na neprimjeren način pokazivali simbole 'Velike Albanije', te verbalno, u negativnom kontekstu spominjali Republiku Srbiju, uz neprimjerene riječi”, stoji u saopćenju MUP-a.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti predati Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, u okviru Posebnog odjeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala.

Albanci

mržnja

Srbija

hapšenje

Više iz rubrike

Нова правила СЕПА: Србија 5. маја улази у европску зону плаћања

Srbija

8 h

0
Очи у очи са родитељима: Коста К. под ротацијом доведен у Специјални суд

Srbija

10 h

0
Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Srbija

10 h

0
Патријарх Порфирије служи помен страдалима у НАТО агресији

Srbija

21 h

0

18

58

Centralne vijesti, 25.03.2026.

18

57

Preminuo čuveni Alen Bibić

18

56

Pukla tikva: Vlahović raskinuo sa dugogodišnjom partnerkom

18

48

Ima samo 18 godina i već vozi kamion: Martina oduševila sve

18

39

Šta nas čeka za Uskrs - objavljena prognoza

