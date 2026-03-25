Зграда Општине Нови Град у љубичастом из посебног разлога

АТВ

25.03.2026

20:50

Фото: Срна

Зграда Општинске управе у Новом Граду је у љубичастој боји у знак подршке особама са епилепсијом и њиховим породицама.

Према подацима Дома здравља, у Новом Граду је 57 пацијената са дијагнозом епилепсије, преноси "Срна".

Свјетски дан подршке обољелима од епилепсије обиљежава се 26. марта.

Љубичаста боја лаванде је међународни симбол овог дана.

