Зграда Општине Нови Град у љубичастом из посебног разлога

25.03.2026
20:50
Зграда Општинске управе у Новом Граду је у љубичастој боји у знак подршке особама са епилепсијом и њиховим породицама.
Према подацима Дома здравља, у Новом Граду је 57 пацијената са дијагнозом епилепсије, преноси "Срна".
Свјетски дан подршке обољелима од епилепсије обиљежава се 26. марта.
Љубичаста боја лаванде је међународни симбол овог дана.
