Marija Sakari stiže u Banjaluku na "Bili Džin King kup"

Nikola Lučić

27.03.2026

14:38

Nekada treća teniserka svijeta Marija Sakari je najzvučnije ime na predstojećem Bili Džin King kupu koji će od šestog do 11. aprila biti održan u Banjaluci. Ukupno 10 reprezentacija podijeljenih u dvije grupe boriće se za ulazak u prvu evroafričku grupu, dok četiri tima ispadaju u niži rang. Turnir će biti održan na terenima Nacionalnog teniskog centra.

"Ovo je jedan od najznačajnijih sportskih događaja u BiH u ovoj godini. Dolazi nam 10 kvalitetnih reprezentacija i vjerujem da ćemo biti dobri domaćini. Najpoznatija teniserka koja nam dolazi je Marija Sakari iz Grčke koja je nekad bila treća na svijetu. Imamo odličnu infrastrukturu u Nacionalnom centru i siguran sam da će svi gosti otići zadovoljni. Ovo je logičan iskorak i nastavak tradicije da organizuje kvalitetna takmičenja. Ovo je velika šansa za promociju ženskog tenisa, da naše mlade takmičarke gledaju kvalitetne mečeve i one požele da ostvare što bolje rezultate. Biće u prilici da bude našu reprezentaciju i djevojke koja su iz naše okoline. Mečevi će da budu prenošeni na Areni sport i na strimu tako da će slika iz Banjaluke da obiđe svijet. Hvala svima koji su nam pružili podršku a posebno predsjedniku Republike Srpske", rekao je predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Nenad Jandrić.

Nakon „Srpska opena“ još jedan veliki teniski spektakl stiže u Republiku Srpsku. Pored Grčke, među glavnim favoritima su Bugarska i Austrija, a dobrom nastupu nada se i selekcija BiH.

"Naša reprezentacija će pokušati da ostvari plasman u višu grupu gdje idu dvije najbolje selekcije a ako ne uspije onda se nadamo da će sačuvati status u ovoj grupi. Pripreme traju već nekoliko mjeseci pokazali smo da možemo da organizuje i najvažnije događaje i da ispunimo sve zahtjeve Međunarodne teniske federacije.. Nije lako dobiti organizaciju ali smo pokazali ozbiljnost i kvalitet", izjavio je direktor Teniskog saveza BiH Senad Hadžimešić.

Organizatori se nadaju da će se i vremenske prilike do početka turnira stabilizovati i da će u drugoj sedmici aprila publika imati priliku da uživa u vrhunskim mečevima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

