Uspješna kardiohirurška intervencija: Pacijent hlađen na 18 stepeni

Autor:

ATV
21.04.2026 10:02

Доктори Новица Калинић и Петар Милачић
Foto: Ustupljena fotografija

Tim vrhunskih stručnjaka Klinike za kardiohirurgiju UKC Republike Srpske je uspješno izveo jednu od najzahtjevnijih operacija u kardiohirurgiji.

Kod pacijenta sa izuzetno visokim operativnim rizikom, u stručnim krugovima poznatim kao rizik od “smrti na stolu” izvršena je kompleksna rekonstrukcija najvećih arterijskih i venskih krvnih sudova sredogruđa.

Zahvat je trajao impresivnih osam i po sati, a operacija je izvedena u uslovima duboke hipotermije – pacijent je hlađen na svega 18°C kako bi se zaštitio mozak tokom perioda bez adekvatne cirkulacije.

Zahvaljujući profesionalnoj spremnosti medicinskog tima i dobroj opremljenosti naše ustanove u Klinici za kardiohirurgiju Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske ispisana je još jedna priča koja pomjera granice savremene medicine.

Medicinski tim su činili: dr Petar Milačić i dr Novica Kalinić kardiohirurzi, uz podršku dr Siniše Mirkovića kardioanesteziologa, dr Ivane Topić doktora medicine, Valentine Palačković instrumentarke, Vladimira Žilića anestetičara i Njegoša Marinkovića perfuzera.

"Ovakve procedure su rijetkost čak i u svjetskim okvirima. Upravo zbog toga ovaj uspjeh ne predstavlja samo pobjedu jednog tima, već potvrdu da naša zdravstvena ustanova zauzima mjesto među liderima u regionu kada je riječ o najkompleksnijim kardiohirurškim zahvatima. I ono što je najvažnije spašen je ljudski život", poručuju ispred UKC-a Republike Srpske.

