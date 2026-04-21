Javni poziv za podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji

Јавни позив за подстицаје за капиталне инвестиције у пољопривредној производњи
Agencija za agrarna plaćanja Republike Srpske raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u ovoj godini.

Ovo pravo mogu da ostvare fizička lica, preduzetnici i pravna lica koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske, koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava kao komercijalna ili nekomercijalna gazdinstva, rečeno je Srni u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Novčane podsticaje mogu ostvariti i ostali subjekti koji su upisani u registar korisnika podsticajnih sredstava.

Javni poziv biće otvoren 15 dana, a objavljen je u jednim od dnevnih novina iz Republike Srpske i na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencije za agrarna plaćanja.

Više iz rubrike

Сутра без струје 1.300 потрошача

Republika Srpska

Sutra bez struje 1.300 potrošača

4 h

3
Беба

Republika Srpska

U Srpskoj rođeno 14 beba

5 h

0
Палата

Republika Srpska

Ruska delegacija u Banjaluci: Sastanak sa rukovodstvom Srpske

5 h

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: SNSD ima državnu odgovornost

14 h

0

