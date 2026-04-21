Sutra bez struje 1.300 potrošača

Bez struje sutra će biti 1.300 korisnika jednog dijela opštine Bratunac zbog godišnjeg remonta trafostanice "Kravica" i pripadajućih dalekovoda, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Korisnici će bez elektronapajanja biti od 9.00 do 17.00 časova, a remont se izvodi na 10-kilovoltnim dalekovodima "Bratunac", "Kravica" i "Konjević Polje",

Iz "Elektro-Bijeljine" su naveli da nastavljaju planske radove na najbitnijim elektroenergetskiim objektima, ističući da je remont od velikog značaja za sistem distribucije, prenosi Srna