Sutra bez struje 1.300 potrošača

ATV
21.04.2026 09:00

Сутра без струје 1.300 потрошача
Bez struje sutra će biti 1.300 korisnika jednog dijela opštine Bratunac zbog godišnjeg remonta trafostanice "Kravica" i pripadajućih dalekovoda, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Korisnici će bez elektronapajanja biti od 9.00 do 17.00 časova, a remont se izvodi na 10-kilovoltnim dalekovodima "Bratunac", "Kravica" i "Konjević Polje",

Iz "Elektro-Bijeljine" su naveli da nastavljaju planske radove na najbitnijim elektroenergetskiim objektima, ističući da je remont od velikog značaja za sistem distribucije, prenosi Srna

