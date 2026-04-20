Dodik: SNSD ima državnu odgovornost

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras da SNSD ima državnu odgovornost i ono što radi na međunarodnom planu usmjereno je na to Republika Srpska dobije jedan sasvim drugi predznak.

"I mi to činimo", rekao je Dodik novinarima u Gradišci.

Podsjetio da će sutra dočekati delegaciju Ruske Federacije koju predvodi zamjenik ministra inostranih poslova, a sa kojom će biti razgovarano o saradnji Republike Srpske i Rusije.

Gradovi i opštine Održan sastanak SNSD-a u Gradišci, najavljen infrastrukturni zamah

"Ima mnogo pitanja o kojima ćemo razgovarati, a među njima su i geopolitička", rekao je Dodik.