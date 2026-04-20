Logo
Large banner

Da li će porasti rate kredita u Republici Srpskoj?

Autor:

ATV
20.04.2026 19:46

Komentari:

0
Три бунта конвертибилних марака
Foto: ATV

Iako je bankarski sektor Republike Srpske pokazao visoku otpornost na globalne izazove, zbog visoke cijene novca na međunarodnom tržištu u narednom periodu očekuju se veće rate kredita.

Rast euribora mogao bi da se odrazi na kredite u Srpskoj sa promjenljivom kamatnom stopom. Nekima je poštar već pokucao na vrata.

Građane Republike Srpske u narednom periodu može očekivati rast kamata na kredite sa promjenljivom kamatnom stopom, potvrdili su iz Agencije za bankarstvo Republike Srpske. Razlog je rast euribora zbog globalnih dešavanja koja remete ustaljene tokove energenata u cijelom svijetu. Danijel je jedan od korisnika kredita sa promjenljivom kamatnom stopom. Rata mu je već skočila i kaže da je jedino rješenje promjena banke zbog kamatne stope.

"Ja kažem - gdje god metak u svijetu opali, svi mi koji smo potpisali kreditni ugovor sa promjenljivom kamatnom stopom možemo očekivati rast kamate. Ja sam konkretno dobio obavještenje 1. aprila da će sa početkom maja do kraja septembra biti povećana rata za nekih 2,5 odsto i evo čekam sada maj da dođe do tog povećanja, ali ovo je drugo povećanje otkako sam digao kredit, za nešto manje od četiri godine. Svi mi sa promjenljivom kamatom imamo sada mogućnost da tražimo neku drugu banku kao alternativu; ja sam već pronašao jednu banku koja nudi manju kamatnu stopu i fiksna je rata", rekao je Danijel Vejo.

Euribor se usklađuje na kredite sa promjenljivom kamatnom stopom dva puta godišnje, početkom i sredinom godine. Kada euribor raste, toliko raste i kamatna stopa i obrnuto. Oko 87 odsto građana koji koriste fiksnu kamatnu stopu te promjene neće osjetiti, dok će preostalih 13 odsto osjetiti postepeno povećanje, najizraženije od jula ove godine.

"Trenutno ne očekujemo značajniji pad kamatnih stopa u kratkom roku. Iako su ranije postojale procjene da će doći do njihovog snižavanja, globalne okolnosti su to usporile. Euribor se trenutno kreće oko 2,5 odsto i pokazuje blag rast. Realno je očekivati stabilizaciju, ali ne i značajnije pojeftinjenje kredita u skorije vrijeme", objasnio je direktor Agencije za bankarstvo Srđan Šuput.

Evropska centralna banka bi na narednoj sjednici, koja će biti održana 30. aprila, mogla donijeti odluku da poveća kamatne stope. U IRB-u Srpske kažu da je većina kredita koji su odobreni iz sredstava banaka vezana za šestomjesečni euribor.

"IRB nije vršio detaljna istraživanja, a ono što čujemo je da će biti određenog rasta euribora. To su globalne informacije, ali koliko i u kom procentu, ja zaista sa sigurnošću u ovom momentu ne mogu da kažem – da li će to biti za 5 ili 2 procenta; ne bih manipulisala informacijama", ističe v. d. izvršnog direktora za upravljanje portfeljom Olgica Jević Dragić.

Euribor se trenutno kreće oko 2,5 odsto, što pokazuje blagi rast. Klijenti, ukoliko žele da se zaštite od mogućih oscilacija, imaju mogućnost prelaska sa promjenljive na fiksnu kamatnu stopu u dogovoru sa bankom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

21

07

Pripadnici ova tri znaka Zodijaka najčešće glume da su fini

21

03

Meri Džejn cipele: Ključni modni trend za proljeće 2026. i kako ih nositi

20

51

Pitanje koje ubija atmosferu u krevetu

20

45

Cijene nafte skočile pet odsto nakon nove eksalacije tenzija u Ormuskom moreuzu

20

42

Ovi čajevi pomažu kod nesanice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner