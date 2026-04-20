Stanković pozvao Minića da potpišu memorandum 1. maja

ATV
20.04.2026 14:26

Станковић позвао Минића да потпишу меморандум 1. маја

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković rekao je da je u završnoj fazi usaglašavanja memoranduma o zajedničkim mjerama Sindikata i Vlade Srpske, te pozvao premijera Srpske Savu Minića da 1. maja, simbolično na Međunarodni praznik rada potpiše ovaj dokument.

Stanković je naveo da je memorandum predviđa poboljšanje oblasti zaštite i zdravlja na radu, izmjene propisa o platama, platama budžetskih i fondovskih korisnika.

"Imamo dovoljno vremena do avgusta da na nivou resornih ministara i naših granskih sindikata, ispregovaramo da dođe do značajnog povećanja plata svim radnicima", izjavio je novinarima Stanković u Tesliću, gd‌je se održava redovni Kongres Saveza sindikata.

On je istakao da Sindikat želi da se riješi i pitanje regresa za korištenje godišnjeg odmora, jer, kako kaže, "pojedini poslodavci taj regres isplaćuju po jednu KM".

Prema njegovim riječima, memorandumom treba riješiti pitanje kontrolnih organa i povećanje kazni za neodgovorne poslodavce, uređenje rada ned‌jeljom, pitanje prevoza radnika.

Stanković je ocijenio dobrom namjerom Vlade Republike Srpske o uvođenju 13. plate, ali smatra da postoje bolja rješenja, poput neoporezovanog regresa.

On navodi da postoji dovoljno novca da se poveća standard radnika i podsjetio da su upravo radnici u 2025. godini ostvarili dobit svojim poslodavcima od 4,1 milijardu KM, koja je veća za 17 odsto ili 580 miliona KM u odnosu na 2024. godinu.

Predsjednik Sindikata pravosuđa Siniša Petrović podsjetio da pregovori socijalnih partnera moraju biti konstruktivni, te pozvao da se precizno riješi pitanje regresa za sve zaposlene budžetske i ostale radnike u Srpskoj, s obzirom na povoljne preduslove.

"Za prva tri mjeseca ove godine od indirektnih poreza prikupljeno je 169 miliona KM u odnosu na period prošle godine, odnosno povećanje od više od osam odsto", naveo je Petrović.

Kongresu Saveza sindikata Republike Srpske prisustvuje 55 delegata iz svih granskih sindikata sa područja cijele Republike Srpske.

Delegati će razmatrati izvještaj o radu za prethodnu, te program rada za 2026. godinu, sa posebnim akcentom na zaštitu prava radnika, dodatno unapređenje socijalnog dijaloga i borbu za bolje uslove rada i veće plate zaposlenih, prenosi Srna

