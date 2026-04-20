Logo
Large banner

Na pomen Republike Srpske, general Mladić odgovorio: Da, moji ljudi

Autor:

ATV
20.04.2026 15:32

Komentari:

0
Предаја рапорта генералну Ратку Младићу
Foto: youtube / AP

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da ga je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, koji je danas boravio u Hagu i posjetio generala Ratka Mladića u pritvorskoj jedinici, informisao da je generalovo zdravstveno stanje ozbiljno narušeno.

"U telefonskom razgovoru sa ministrom Vujićem obaviješten sam da je general Mladić slabo komunikativan, da je dovezen u krevetu jer ne može koristiti ni kolica, te da se brzo zamara i uglavnom odgovara kratko. U tom kontekstu, preneseno mi je da je, na pomen Republike Srpske, izgovorio riječi 'da, moji ljudi'", naveo je Selak.

On je naglasio da institucije imaju obavezu da prate zdravstveno stanje i uslove boravka svih pritvorenih lica, te da insistiraju na poštovanju njihovih osnovnih prava.

"Republika Srpska će, zajedno sa Republikom Srbijom, nastaviti da prati stanje svojih državljana i da insistira na humanom tretmanu, adekvatnoj medicinskoj njezi i poštovanju svih prava koja im pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima", poručio je Selak.

On je dodao da je ministar Vujić ukazao na potrebu da se, imajući u vidu zdravstveno stanje, razmotri mogućnost da generalu Mladiću bude omogućeno liječenje u Srbiji.

Tokom boravka u Hagu, ministar Vujić je posjetio i Miću Stanišića.

Selak je dodao da je, prema informacijama iz razgovora, ukazano i na odgovornost nadležnih za uslove u pritvorskoj jedinici.

"Očekujemo da nadležne institucije obezbijede adekvatne uslove i zdravstvenu zaštitu svim pritvorenim licima, bez izuzetka", zaključio je Selak, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner