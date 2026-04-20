Трамп открио када ће пасти цијена гаса

20.04.2026 15:17

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Jen Golbeck

Цијене гаса ће пасти чим се заврши сукоб САД и Ирана, оцијенио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Он је за лист Хил изјавио да министар енергетике САД Крис Рајт није био у праву када је јуче рекао да се цијене гаса неће вратити на ниво од прије сукоба до краја године.

Телефон

Здравље

Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

- Не, мислим да ту гријеши. У потпуности гријеши - навео је Трамп.

Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит саопштила је прошле седмице да САД очекују да се цијене гаса смање чим се закључе преговори са Ираном и поново отвори Ормуски мореуз.

(СРНА)

Доналд Трамп

Америка

Иран

цијена гаса

Ормуски мореуз

Коментари (0)
