Трамп открио када ће пасти цијена гаса

Цијене гаса ће пасти чим се заврши сукоб САД и Ирана, оцијенио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је за лист Хил изјавио да министар енергетике САД Крис Рајт није био у праву када је јуче рекао да се цијене гаса неће вратити на ниво од прије сукоба до краја године.
- Не, мислим да ту гријеши. У потпуности гријеши - навео је Трамп.
Портпарол Бијеле куће Керолајн Ливит саопштила је прошле седмице да САД очекују да се цијене гаса смање чим се закључе преговори са Ираном и поново отвори Ормуски мореуз.
(СРНА)
