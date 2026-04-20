Žena zaboravila paket sa tarantulama i škorpijama u vozu

Jedna žena zaboravila je 20 tarantula u vozu u južnoj Njemačkoj, što je izazvalo policijsku intervenciju nakon što je mašinovođa otkrio ovaj neobičan teret, javlja dpa.
Mašinovođa je u regionalnom vozu koji je saobraćao ka univerzitetskom gradu Tibingenu pronašao paket sa natpisom "paukovi i škorpije" i odmah obavijestio policiju.
Nakon što je paket predat na glavnoj stanici u Tibingenu, policajci su na kutiji pronašli odštampanu poruku koja identifikuje vlasnicu i potvrđuje usklađenost sa propisima o zaštiti vrsta, izjavio je portparol policije u petak.
U kutiji se nalazilo 20 brazilskih tarantula vrste Avikularia geroldi, koje su bile upakovane u pojedinačne kontejnere. Svi paukovi su bili u dobrom stanju kada su otkriveni u četvrtak.
Policija je kontaktirala vlasnicu, koja je istog dana preuzela životinje. Ostalo je nejasno zašto je ovaj neobičan teret ostavila u vozu, piše dpa.
