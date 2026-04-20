Žena zaboravila paket sa tarantulama i škorpijama u vozu

20.04.2026 15:18

Foto: Unsplash

Jedna žena zaboravila je 20 tarantula u vozu u južnoj Njemačkoj, što je izazvalo policijsku intervenciju nakon što je mašinovođa otkrio ovaj neobičan teret, javlja dpa.

Mašinovođa je u regionalnom vozu koji je saobraćao ka univerzitetskom gradu Tibingenu pronašao paket sa natpisom "paukovi i škorpije" i odmah obavijestio policiju.

Nakon što je paket predat na glavnoj stanici u Tibingenu, policajci su na kutiji pronašli odštampanu poruku koja identifikuje vlasnicu i potvrđuje usklađenost sa propisima o zaštiti vrsta, izjavio je portparol policije u petak.

Zanimljivosti

Ova četiri znaka najviše privlači visoka inteligencija, ne izgled

U kutiji se nalazilo 20 brazilskih tarantula vrste Avikularia geroldi, koje su bile upakovane u pojedinačne kontejnere. Svi paukovi su bili u dobrom stanju kada su otkriveni u četvrtak.

Policija je kontaktirala vlasnicu, koja je istog dana preuzela životinje. Ostalo je nejasno zašto je ovaj neobičan teret ostavila u vozu, piše dpa.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

1 h

0
Нада Топчагић забринута за Зорицу Брунцлик: Зваћу њеног супруга

Scena

Nada Topčagić zabrinuta za Zoricu Brunclik: Zvaću njenog supruga

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Ova četiri znaka najviše privlači visoka inteligencija, ne izgled

1 h

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Zdravlje

Skrolovanje po telefonu opterećuje tijelo više nego što mislite

1 h

0

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

1 h

0
Румен Радев на конференцији за новинаре

Svijet

Pobijedio na izborima pa pozvao na "obnavljanje dijaloga sa Rusijom"

3 h

1
Бродови

Svijet

Talasi stigli do obale Japana, zabilježene prve žrtve razornog zemljotresa

4 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres jačine 7,3 stepena pogodio Japan, postoji opasnost od cunamija

6 h

0

  • Najnovije

16

57

Omiljeni četbot odjednom prestao sa radom, korisnici strahuju za svoje podatke

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

