Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

Cijene gasa će pasti čim se završi sukob SAD i Irana, ocijenio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je za list Hil izjavio da ministar energetike SAD Kris Rajt nije bio u pravu kada je juče rekao da se cijene gasa neće vratiti na nivo od prije sukoba do kraja godine.

- Ne, mislim da tu griješi. U potpunosti griješi - naveo je Tramp.

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je prošle sedmice da SAD očekuju da se cijene gasa smanje čim se zaključe pregovori sa Iranom i ponovo otvori Ormuski moreuz.

(SRNA)