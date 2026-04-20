Tramp otkrio kada će pasti cijena gasa

20.04.2026 15:17

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jen Golbeck

Cijene gasa će pasti čim se završi sukob SAD i Irana, ocijenio je američki predsjednik Donald Tramp.

On je za list Hil izjavio da ministar energetike SAD Kris Rajt nije bio u pravu kada je juče rekao da se cijene gasa neće vratiti na nivo od prije sukoba do kraja godine.

- Ne, mislim da tu griješi. U potpunosti griješi - naveo je Tramp.

Portparol Bijele kuće Kerolajn Livit saopštila je prošle sedmice da SAD očekuju da se cijene gasa smanje čim se zaključe pregovori sa Iranom i ponovo otvori Ormuski moreuz.

(SRNA)

