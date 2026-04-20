Potvrđena presuda za milionsku pljačku u Banjaluci

Autor:Ognjen Matavulj
Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio državljanina Gruzije Nou Tvalabeišvilija na 10 godina zatvora zbog učešća u krađi 2.000.000 maraka od Jelke Šajić, vlasnice banjalučke mjenjačnice.
Presuda je izrečena nakon što je sudsko vijeće žalbu odbrane odbilo kao neosnovanu i u tom djelu potvrdio prvostepenu presudu koju je izrekao Okružni sud u Banjaluci.
Djelimično je uvažena žalba oštećene Jelke Šajić, odnosno njenog advokata Jadranka Pilipović i sud je odlučio da je Tvalabeišvili dužan da žrtvi vrati 2.020 dolara. Radi se o novcu koji je kod njega pronađeni nakon hapšenja. Ostatak ukradenog novca žrtvi nije dosuđen i upućena je na parnicu sa zahtjevom za nadoknadu štete.
Gruzinu 10 godina zatvora za krađu dva miliona maraka
Tvalabeišvili je oglašen krivim za tešku krađu koju je počinio zajedno sa sunarodnikom G.P. i još dvije osobe.
Spektakularna krađa izvedena je 14. maja 2024. godine u banjalučkom naselju Lauš, kada je grupa lopova na ulazu u kuću napala Šajićevu i iz ruku joj otela torbe u kojima je nosila 2.000.000 KM.
U presudi se navodi da su Tvalbeišvili i saučesnici pratili mjenjačnicu i žrtvu, kako bi se upoznali s njenim navikama. Za potrebe njenog praćenja, ali i presretanja i bjekstva obezbjedili su tri automobila ”seat alteu”, ”pasat” i ”audi”.
Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci
Kritični dan Tvabeišili je osmatrao mjenjačnicu i vidjevši da je Šajićeva, s torbama u rukama taksijem krenula kući, obavijestio je G.P. i još dvije osobe da se ona uputila kući. Saučesnici su ”seatom” došli u blizinu njene kuće i kada je oštećena ušla u dvorište, dvije osobe su istrčale iz vozila. S leđa su prišli Šajićevoj i iz ruke joj istrgnuli tri torbe u kojima se nalazilo oko 2.000.000 maraka u raznim valutama. Potom su sjeli u vozilo i pobjegli.
Podsjetimo, od ukradenog novca 1,3 miliona maraka pripadalo je Izetu Beganoviću koji je, prema vlastitom svjedočenju, novac dao svojoj snaji Jadranki Dragičević, Jelkinoj majci i vlasnici mjenjačnice ”Kod Jele”, da ga investira. Beganović je preminuo u aprilu prošle godine od posljedica teške bolesti.
Ustavni sud naložio provođenje istrage o policijskom zlostavljanju Noe Tvalabeišvilija
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
