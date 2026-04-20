Banjalučanin uhapšen nakon što je odbio da ide u zatvor

Sudska policija Republike Srpske uhapsila je Miroslava Kovačića (35) iz Banjaluke na osnovu potjernice koja je za njim raspisao Osnovni sud u Banjaluci jer se nije odazvao na izdržavanje kazne zatvora.

Kovačića su 17. aprila uhapsili policijski službenici banjalučkog Okružnog centra sudske policije.

”Lice je presudom Osnovnog suda u Banjaluci osuđeno na kaznu zatvora od godinu i tri mjeseca zbog počinjenog krivičnog djela pokušaj sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje. Osuđeni je odbio da primi uputni akt za izdržavanje kazne zatvora i nije se javio u KPZ Banjaluka na izdržavanje izrečene kazne”, saopštila je Sudska policija RS.

Dodaju da su nakon hapšenja policijski službenici osuđenika sproveli u KPZ Banjaluka.