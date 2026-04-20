Kod drogiranog vozača pronađen kokain

Autor:ATV
Vozač iz Novog Grada čiji su inicijali R. B. uhapšen je jer je vozio pod dejstvom droge i bez važeće vozačke dozvole, a kod njega je pronađen i kokain.
Policija je potom u pretresu stambenih prostorija koje koristi R.B. pronašla 8,75 grama kokaina.
Policija će Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru protiv R.B. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, a zbog kršenja Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH uručen mu je prekršajni nalog, saopšteno je danas iz Policijske uprave Prijedor.
Hronika
58 min0
Hronika
1 h0
Hronika
1 h0
Hronika
2 h0
