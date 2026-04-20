Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru određen pritvor

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Jovici Grujiću (34) i Aleksandru Travaru (35) iz Banjaluke, osumnjičenima za trgovinu marihuanom.

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometari krivični postupak skrivanjem dokaza ili uticajem na svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

”Po ovom rješenju suda pritvor može trajati do 15. maja”, saopštio je Okružni sud Banjaluka.

U ”šteku” krili 3,5 kilograma marihuane

Grujić i Travar uhapšeni su 15. aprila u akciji ”Insajder 2”. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta, kao i pištolj i 50 metaka.

”Osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih lica neovlašteno nabavljali veću količinu opojne droge marihuane, te istu držali i prenosili u namjeri dalje prodaje na teritoriji Grada Banjaluka”, saopštilo je ranije Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Osuđen na četiri godine zatvora

Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.

Akcija Insajder 2

Hapšenje Grujića usljedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.