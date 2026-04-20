Logo
Large banner

Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru određen pritvor

Autor:

Ognjen Matavulj
20.04.2026 10:59

Komentari:

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци
Foto: ATV

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Jovici Grujiću (34) i Aleksandru Travaru (35) iz Banjaluke, osumnjičenima za trgovinu marihuanom.

Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometari krivični postupak skrivanjem dokaza ili uticajem na svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela.

”Po ovom rješenju suda pritvor može trajati do 15. maja”, saopštio je Okružni sud Banjaluka.

U ”šteku” krili 3,5 kilograma marihuane

Grujić i Travar uhapšeni su 15. aprila u akciji ”Insajder 2”. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta, kao i pištolj i 50 metaka.

Акција Инсајдер 2

”Osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih lica neovlašteno nabavljali veću količinu opojne droge marihuane, te istu držali i prenosili u namjeri dalje prodaje na teritoriji Grada Banjaluka”, saopštilo je ranije Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Osuđen na četiri godine zatvora

Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.

Акција Инсајдер 2
Akcija Insajder 2

Hapšenje Grujića usljedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Jovica Grujić

Akcija "Insajder"

Banjaluka

Okružni sud Banjaluka

Jednomjesečni pritvor

trgovina drogom

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

56

Radost i ponos: Narodna skupština zasijala u bojama trobojke

11

55

Nova tragedija u Srpskoj: Motociklista poginuo kod Prnjavora

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner