Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru određen pritvor

Autor:Ognjen Matavulj
Komentari:0
Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomjesečni pritvor Jovici Grujiću (34) i Aleksandru Travaru (35) iz Banjaluke, osumnjičenima za trgovinu marihuanom.
Pritvor je određen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometari krivični postupak skrivanjem dokaza ili uticajem na svjedoke, kao i zbog opasnosti od ponavljanja djela.
”Po ovom rješenju suda pritvor može trajati do 15. maja”, saopštio je Okružni sud Banjaluka.
Grujić i Travar uhapšeni su 15. aprila u akciji ”Insajder 2”. U pretresima njihove imovine otkriven je ”štek” sa oko 3,5 kilograma marihuane, koja je oduzeta, kao i pištolj i 50 metaka.
Akcija "Insajder 2": Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!
”Osumnjičeni su u prethodnom periodu od njima poznatih lica neovlašteno nabavljali veću količinu opojne droge marihuane, te istu držali i prenosili u namjeri dalje prodaje na teritoriji Grada Banjaluka”, saopštilo je ranije Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.
Grujić je u julu prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je pronađeno i zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Zajedno s njim uhapšen je Stanivoj Žutić. Obojica su s tužilaštvom sklopili sporazum o priznanju krivice na osnovu kojeg je Grujić osuđen na četiri, a Žutić na tri godine zatvora. Nakon toga im je ukinut pritvor i još nisu upućeni na izdržavanje kazne.
Hapšenje Grujića usljedilo je samo tri mjeseca nakon što je pušten iz pritvora, koji mu je određen zbog sumnje da je kao pomagač učestvovao u ubistvu Dejana Kostića Dele u januaru 2025. godine.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
