Akcija ”Blic”: Otkrivene tri laboratorije za uzgoj marihuane, zaplijenjeni spid

Ognjen Matavulj
20.04.2026 13:11

лабораторија за узгој марихуане
Foto: ATV/ilustracija

U akciji ”Blic” policijski službenici SIPA uhapsili su muškarca kod koga su otkrivene tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane i veća količina narkotika.

Akcija je sprovedena preko vikenda na području Mostara, a osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

Oprema za vještački uzgoj marihuane

”Izvršen je pretres stana i pokretnih stvari osumnjičenog pri čemu su otkrivene tri improvizovane laboratorije za uzgoj marihuane sa kompletnom opremom za rast u kontrolisanim uslovima kao što su električne instalacije, UV lampe i ventilatori, tabelarni prikaz uzgoja i održavanje marihuane, termostati za mjerenje temeperature i vlage, ovlaživač zraka, električna napa sa pripadajućim ventilacijskim cijevima”, saopštila je SIPA.

Marihuana, spid i miks

Dodaju da je u pretresu otkriveno 35 stabljika marihuane, visokih od 50 do 90 centimetara.

”Pronađeno je oko dva kilograma spida, dva kilograma ubranog i osušenog ploda marihuane, te oko sedam kilograma materije namijenjene za razblaživanje spida, takozvani miks. Zatim digitalne vage, vakumir aparat, mrvilica za marihuanu i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku”, navode u SIPA.

Osumnjičeni predat tužilaštvu

Dodau da je akcija ”Blic” realizovana po usmenom nalogu Opštinskog suda u Mostaru u saranji sa MUP-om Hercegovačko - neretvanskog kantona.

”Nakon kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenog lice je predato u dalju nadležnost Tužilaštva HNK, pod čijim nadzorom su i sprovedene aktivnosti na terenu”, navodi se u saopštenju.

Hronika

Hapšenje u Derventi: Krio se, pa pobjegao od policije, "pao" istog dana na drugom mjestu

Hronika

Banjalučanin uhapšen nakon što je odbio da ide u zatvor

Hronika

Oglasila se policija: Motociklista poginuo kod Prnjavora

Hronika

Kod drogiranog vozača pronađen kokain

