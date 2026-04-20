Pobijedio na izborima pa pozvao na "obnavljanje dijaloga sa Rusijom"

20.04.2026 13:42

Румен Радев на конференцији за новинаре
Foto: Tanjug / AP / Valentina Petrova

Bivši predsjednik Bugarske Rumen Radev, čiji politički blok Progresivna Bugarska ubjedljivo vodi na parlamentarnim izborima u toj zemlji, pozvao je na obnavljanje dijaloga sa Rusijom.

On je novinarima rekao da će Bugarska ostati na evropskom putu, ali da joj je potrebno više kritičko razmišljanje kada se radi o spoljnoj politici.

Radev je podsjetio da su na obnavljanje dijaloga sa Rusijom ranije pozvali lideri Francuske, Belgije, Njemačke i drugih evropskih zemalja.

On je naglasio da je neophodna angažovanost sa ciljem oblikovanja bezbjednosne arhitekture Evrope u budućnosti i zaustavljanja deindustrijalizacije, prenosi "Raša tudej".

"Ukoliko želimo stvarnu stratešku ekonomiju, Evropa mora ozbiljno da razmisli o tome kako će osigurati svoje resurse, jer bez energetskih resursa ne možemo da govorimo o konkurentnosti", istakao je Radev.

On smatra da EU podriva sebe takozvanim moralnim vođstvom u onome što je opisao kao "svijet bez pravila".

Radev je dodao da je EU potrebna praktičnija politika.

Prema trenutnim rezultatima, nakon 96,4 odsto prebrojanih glasova, Progresivna Bugarska ubjedljivo vodi na izborima sa 44,7 odsto dobijenih glasova.

