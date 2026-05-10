Karl Bilt: OHR više nije koristan

Autor:ATV
Komentari:4
Karl Bilt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika istakao je da OHR danas više nije koristan u BiH.
"Uvijek pod napadom od strane Ruske Federacije visoki predstavnik u BiH sada je oboren i od strane SAD", rekao je Bilt i dodao:
"Evropska unija je bila slaba u svom pristupu, ali sada mora da se sabere. OHR nakon 30 godina nije koristan. Potrebna je nova inicijativa".
Always under attack by 🇷🇺, the High Representative in 🇧🇦 is now shot down also by the 🇺🇸. The 🇪🇺 has been weak and unfocused in its approach, but now must get its act together. The @OHR_BiH has after 30 years outlived its usefulness. A new initiative is called for. https://t.co/JKmLlFEuob— Carl Bildt (@carlbildt) May 10, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
22
09
21
57
21
46
21
42
21
27
Trenutno na programu