Avionski režim na telefonu je obavezan tokom leta: Pilot upozorio putnike na veliku opasnost

Sljedeći put kada vas zamole da prebacite telefon u avionski režim, znajte da to nije samo još jedno pravilo bez svrhe.

Vežite pojaseve, podignite roletne na prozorima i sklopite stočiće su standardna uputstva koja dobijate prilikom poletanja i sletanja aviona. I dok svaka od tih radnji ima svoj razlog, jednom kada avion dostigne određenu visinu, većina pravila postaje nešto fleksibilnija.

Međutim, postoji jedno koje važi tokom cijelog lijeta - uključivanje avionskog režima na vašem telefonu, piše LADBible.

Avio režim na telefonu je obavezan

Mnogi putnici poslušno prate ovo uputstvo, ali zapravo ne razumiju zašto se od njih traži da se „isključe“ iz digitalnog sveta dok su već fizički van mreže.

Kako bi razjasnio stvari, iskusni pilot objasnio je šta se može desiti ako ne koristite avionski režim i nije riječ samo o bontonu.

Dejvid Morgan, šef letenja i bezbjednosti u kompaniji Air Nju Zeland, otkrio je da je tokom svoje karijere bio svjedok situacija u kojima su elektronski uređaji putnika izazvali smetnje.

- Bio sam u avionu koji je tri puta radio stvari koje nisam želuo, zbog Gejm Boja, mobilnog telefona i laptopa - rekao je za Staf.

Da, čak i nešto toliko jednostavno kao što je Gejm Boj može da ometa sisteme u avionu, što znači da avionski režim nije ograničen samo na pametne telefone i tablete. Jedan od najupečatljivijih incidenata dogodio se dok je Morgan letio Boingom 767 iz Melburna.

- Odjednom smo izgubili sve VHF radio-veze. Avion je imao tri VHF radija, i svaki put kada bi prebacili na sljedeći, ni on nije radio. Na kraju sam rekao: ‘Bolje da provjerimo kabinu i vidimo da li nešto izaziva smetnje’ - rekao je on.

Kako se ispostavilo, putnik je koristio Gejm Boj.

- Čim je uređaj isključen, sva tri radija su ponovo proradila - rekao je Morgan.

Iako mnogi misle da je isključivanje mobilnih uređaja samo formalnost, ova priča pokazuje da iza toga stoji ozbiljan razlog.

Drugim riječima, korišćenje uređaja bez avionskog režima može izazvati smetnje koje piloti ne žele da rizikuju, pa sljedeći put kada vas zamole da uključite taj režim, znaćete da to nije samo još jedno pravilo bez razloga.

