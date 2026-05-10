Logo
Large banner

Kada će se Ustavni sud BiH izjašnjavati o mišljenju ustavnopravne komisije?

Autor:

Branka Dakić
10.05.2026 19:18

Komentari:

0
Уставни суд БиХ
Foto: ATV

Ustavnom sudu BiH apelacija poslanika SNSD-a o ocjeni ustavnosti izmjena Krivičnog zakona BiH, očigledno nije među prioritetima, kao ni zaključak Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u kojem jasno stoji da visoki predstavnik nema pravo da nameće zakone i odluke.

Na sjednici zakazanoj naredne sedmice o tome neće raspravljati. Kada će, na ovo pitanje ne odgovaraju.

"Ustavni sud BiH kada bude raspravljao o ovoj apelaciji jedino što može jeste da uvaži mišljenje najvišeg zakonodavnog tijela i da proglasi takve izmjene zakona potpuno neustavnim i da poništi taj zakon. Da li će oni to uraditi i kada, mi to ne znamo. Vidjeli ste kako u nekim drugim predmetima Ustavni sud ekspresno zakazuje svoje sjednice", rekao je Milan Petković, zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije PD PS BiH.

Ako Ustavni sud uvaži zaključak Ustavnopravne komisije, sve odluke i zakoni koje su nametnuli visoki predstavnici u BiH prestaju da važe, uključujući i izmjenu člana 203a Krivičnog zakona BiH, na osnovu kojeg je Sud BiH donio presudu protiv predsjednika Republike Srpske. Ne sviđa se to bošnjačkim političkim predstavnicima, koji su bili protiv ovog zaključka Ustavnopravne komisije.

"Volio bih da visoki predstavnik ne donosi zakone. Međutim, to je danas još moguće, a rezultat je neaktiviteta rada državnih organa BiH", rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Logika je odavno napustila Ustavni sud BiH, ali ako ima još imalo prava u toj instituciji, sudije bi trebalo da prihvate mišljenje ustavno pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta BiH, jer su ga oni i tražili. Osim toga, u svakoj demokratskoj državi zakone donosi Parlament, a ne neki stranac, ponavljaju pravnici iz Srpske

"Ono što nedvosmisleno stoji Ustavnom sudu BiH kao zadatak jeste da konstatuje odluku Komisije za ustavnopravna pitanja i da se postavi pitanje šta sa svim onim propisima koje su visoki predstavnici, bilo da su oni legalno, polulegalno ili nelegalno izabrani, šta uraditi sa tim zakonima i drugim propisima, jer oni nemaju pravni osnov da ostanu na snazi", rekao je Marko Romić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ustavni sud BiH

Krivični zakon BiH

PD PS BiH

sjednica

Kristijan Šmit

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Šmitov izvještaj je lažni pamflet

9 h

2
Цвијановић: Српска баштини антифашистичке вриједности

BiH

Cvijanović: Srpska baštini antifašističke vrijednosti

1 d

0
Кристијан Шмит излази из аута и хода.

BiH

Mediji: Nervoznom Šmitu malo para, traži više

1 d

1
Кристијан Шмит поздравља окупљене новинаре у Бањалуци

BiH

''Šmit će nestati iz BiH odlukom Savjeta bezbjednosti''

2 d

4

  • Najnovije

22

09

Minić poslao poruku Dodiku - zna se na koga se odnosi

21

57

Dodik najavio postupke nakon potvrde da Šmit odlazi

21

46

Trišić Babić: Šmit odlazi jer je zloupotrijebio položaj, a da nije ni izabran

21

42

Sabalenka zanijemila u Rimu: Razbijena vaza stara 2.000 godina

21

27

Banjalučki penzioner na pragu 100. godine i dalje u radnom odnosu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner