Kada će se Ustavni sud BiH izjašnjavati o mišljenju ustavnopravne komisije?

Ustavnom sudu BiH apelacija poslanika SNSD-a o ocjeni ustavnosti izmjena Krivičnog zakona BiH, očigledno nije među prioritetima, kao ni zaključak Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH u kojem jasno stoji da visoki predstavnik nema pravo da nameće zakone i odluke.

Na sjednici zakazanoj naredne sedmice o tome neće raspravljati. Kada će, na ovo pitanje ne odgovaraju.

"Ustavni sud BiH kada bude raspravljao o ovoj apelaciji jedino što može jeste da uvaži mišljenje najvišeg zakonodavnog tijela i da proglasi takve izmjene zakona potpuno neustavnim i da poništi taj zakon. Da li će oni to uraditi i kada, mi to ne znamo. Vidjeli ste kako u nekim drugim predmetima Ustavni sud ekspresno zakazuje svoje sjednice", rekao je Milan Petković, zamjenik predsjedavajućeg Ustavnopravne komisije PD PS BiH.

Ako Ustavni sud uvaži zaključak Ustavnopravne komisije, sve odluke i zakoni koje su nametnuli visoki predstavnici u BiH prestaju da važe, uključujući i izmjenu člana 203a Krivičnog zakona BiH, na osnovu kojeg je Sud BiH donio presudu protiv predsjednika Republike Srpske. Ne sviđa se to bošnjačkim političkim predstavnicima, koji su bili protiv ovog zaključka Ustavnopravne komisije.

"Volio bih da visoki predstavnik ne donosi zakone. Međutim, to je danas još moguće, a rezultat je neaktiviteta rada državnih organa BiH", rekao je Albin Muslić, poslanik SDP-a u PD PS BiH.

Logika je odavno napustila Ustavni sud BiH, ali ako ima još imalo prava u toj instituciji, sudije bi trebalo da prihvate mišljenje ustavno pravne komisije Predstavničkog doma Parlamenta BiH, jer su ga oni i tražili. Osim toga, u svakoj demokratskoj državi zakone donosi Parlament, a ne neki stranac, ponavljaju pravnici iz Srpske

"Ono što nedvosmisleno stoji Ustavnom sudu BiH kao zadatak jeste da konstatuje odluku Komisije za ustavnopravna pitanja i da se postavi pitanje šta sa svim onim propisima koje su visoki predstavnici, bilo da su oni legalno, polulegalno ili nelegalno izabrani, šta uraditi sa tim zakonima i drugim propisima, jer oni nemaju pravni osnov da ostanu na snazi", rekao je Marko Romić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.