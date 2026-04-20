Lukašenko: Rusija će upotrebiti čitav arsenal oružja braneći Bjelorusiju

Moja je dužnost da upozorim svoje susjede – Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda donekle i Ukrajinu – da ih Bog sačuva od toga da izvrše agresiju na Bjelorusiju, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko u ekskluzivnom intervjuu za voditelja RT-a Rika Sančeza.

Bjeloruski lider je istakao da ne misli da Amerikanci imaju za cilj da ratuju protiv Bjelorusije.

Naprotiv, dodao je on, sudeći po kontaktima koje ima sa ljudima bliskim američkom lideru Donaldu Trampu – ne samo političarima, već bliskim ljudima – razumije da bi, čak i ako bi Amerikanci poželjeli da ratuju sa Bjelorusijom, to činili sa teritorije baltičkih država, Poljske i slično.

"I kad ste se već dotakli te bolne teme, zakleo sam se da o tome neću govoriti, ali ipak. Moj je zadatak da upozorim svoje susjede – Estoniju, Letoniju, Litvaniju, Poljsku, možda donekle i Ukrajinu – da ih Bog sačuva od toga da izvrše agresiju na Bjelorusiju. Mi ne želimo rat. Ne namjeravamo da ratujemo s njima. Nikakvi ratovi sa teritorije Bjelorusije protiv Poljske i Litvanije nisu mogući. Mi ne namjeravamo da to činimo. Ako nas ne budu uvlačili u ovaj rat, nećemo morati ni da odgovaramo. Mi to ne želimo. Ali ako vi to želite i budete željeli, mi ćemo se braniti svim sredstvima koja su nam na raspolaganju", poručio je Lukašenko.

Napomenuo je da to ne znači da će već sutra, ako dođe do nekog sukoba, udariti nuklearnim oružjem po zemljama sa čije teritorije bi bila izvršena agresija na Bjelorusiju.

"Imamo dovoljno drugog oružja da se tome suprotstavimo. Ali ako vidimo da je ugroženo samo postojanje Bjelorusije, onda ne samo mi, već i, u skladu sa našim sporazumom sa Ruskom Federacijom, neće biti milosti – upotrebićemo sve što imamo", upozorio je bjeloruski lider.

Objasnio je da je faktor odbrane i bezbjednosti Bjelorusije to što je dovezao taktičko nuklearno oružje, kao i da to nije učinio da bi uzburkavao cijeli svijet i nekoga plašio.

"A dodajte tome i sve što ima Ruska Federacija. Mi smo njihovi najbliži saveznici", napomenuo je Lukašenko, dodavši da je danas za Rusiju neprihvatljivo da izgubi Bjelorusiju, jer, ako se nekad govorilo – neprijatelj bi onda stajao u Smolensku, nadomak Moskve.

Kako je istakao, Rusija i Belorusija su saveznici i pravno su povezani.

"I Rusija je direktno izjavila da će upotrebiti čitav arsenal oružja braneći Bjelorusiju. To zna cijeli svijet. Amerika zna, Evropa zna. Zato je sukob sa Bjelorusijom ujedno i sukob sa Bjelorusijom i Rusijom. Na zapadu Rusije već je formirana odgovarajuća grupacija koja će u istom trenu podržati bjelorusku vojsku. A kakvo oružje imaju – to znate. Zato mi ne želimo rat", pojasnio je Lukašenko.

Komentarišući izjave od ljudi poput njemačkog kancela Fridriha Merca koji želi da ojača njemačku vojsku kako bi mogla da ratuje sa Rusijom, bjeloruski lider je naglasio da je nemoguće da Evropljani žele rat protiv Belorusije i Rusije.

"Barem sada, oni to ne žele. Šta će biti sutra – vrijeme će pokazati. Svijet je toliko turbulentan, toliko nepredvidiv, da je nemoguće znati šta će biti sutra, a kamoli prekosutra. Danas oni to ne žele. Jer bi se za njih loše završilo. Pogotovo u trenutku kada nemaju baš dobre odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nemaju kuda da pobjegnu. A moraće bježati. Zato ne žele sukob sa Bjelorusijom i Rusijom, ni pod kojim uslovima. U to ne vjerujem – bez obzira na retoriku", zaključio je predsjednik Bjelorusije, a prenosi RT Balkan.