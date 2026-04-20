Veliki požar u Gracu: Plamen gutao stambenu zgradu, odjekivale detonacije

Veliki požar izbio je u jednoj stambenoj zgradi u Gracu u nedjelju popodne. Vatra je zahvatila donju etažu stambene zgrade, a crni dim vidio se izdaleka.

Prema informacijama portala Krone.at vatrogasci su sinoć do 21 čas većim dijelom ugasili požar, ali na terenu su ostali do kasnih večernjih sati. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci požara.

"Policajka je rekla kako pretpostavljaju da je vatra krenula iz podrumskih prostorija, a šta se tačno zapalilo ne zna se još. Čeka se ekipa za uviđaj. Dojava vatrogascima je došla automatskom dojavom protivpožarnog sistema", rekao je jedan od svjedoka.

Graz’da apartman yangını | Onlarca kişi sokaklarda https://t.co/aOVgXgkFrJ — Der Virgül (@HaberVirgul) April 19, 2026

Na mjesto požara brzo je stiglo 50-ak vatrogasaca s pet vozila, a pretpostavljaju da je požar buknuo u prizemlju ili podrumskim skladištima.

"Uzrok požara nije poznat. Evakuisali smo cijelu zgradu. Imamo oko 20 povrijeđenih ljudi, većinom zbog sumnje na trovanje dimom", izjavio je portparol štajerske policije

Kako piše ORF, 20-ak ljudi prevezli su u bolnice sa sumnjom na udisanje dima, a njih petero ima umjerene povrede. Kod ostalih se radi o lakšim povredama, prenosi Telegraf.