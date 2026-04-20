Identifikovan napadač koji je ubio osmoro djece

U napadu u američkoj saveznoj državi Luizijani, naoružani napadač ubio je juče osmoro djece u dobi od jedne do 14 godina, prije nego što ga je policija usmrtila tokom potjere vozilom, saopštile su lokalne vlasti.

Policija je identifikovala osumnjičenog kao Šamara Elkinsa, rekla je za Rojters Li En Evenski, portparolka gradonačelnika Šrivporta.

UPDATE: The gunman who killed 8 children and injured 2 others in Shreveport, Louisiana has been identified as Shamar Elkins.

Tijela sedmoro djece pronađena su u kući, dok je osmo upucano dok je pokušavalo da pobjegne s krova, rekao je portparol policijske uprave Šrivporta Kristofer Bordelon lokalnoj TV stanici KTBS.

Preliminarne informacije ukazuju na to da su događaji započeli kada je osumnjičeni upucao ženu, a zatim otišao nekoliko blokova dalje do kuće u kojoj su živjela djeca, prema objavi policije Šrivporta na Fejsbuku.

Bordelon je za KTBS rekao da se radilo o "nevjerovatno strašnom" mjestu zločina.

Napad se dogodio nakon 6 sati ujutro u nedjelju, rekao je Bordelon novinarima. Najmanje 10 ljudi je upucano, rekao je, ne pruživši detalje o statusu preživjelih.

Osumnjičeni je nakon pucnjave ukrao vozilo, a ubijen je kada je policija pucala na vozilo tokom potjere, rekao je portparol.

Ovo je tragična situacija, možda najgora koju smo imali u istoriji - rekao je gradonačelnik Šrivporta Tom Arseno.

Ne uključujući nedjeljni incident u Šrivportu, Registar oružanog nasilja navodi najmanje 119 masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama ove godine, u kojima je poginulo 117 ljudi, uključujući 79 djece, a povrijeđeno njih 458.

Prema Registru, masovna pucnjava je incident u kojem su najmanje četiri osobe, ne uključujući napadača, povrijeđene ili ubijene vatrenim oružjem. Prema istom izvoru, Sjedinjene Države prošle godine imale su 407 masovnih pucnjava.