Logo
Large banner

Identifikovan napadač koji je ubio osmoro djece

Autor:

ATV
20.04.2026 07:12

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Gerald Herbert

U napadu u američkoj saveznoj državi Luizijani, naoružani napadač ubio je juče osmoro djece u dobi od jedne do 14 godina, prije nego što ga je policija usmrtila tokom potjere vozilom, saopštile su lokalne vlasti.

Policija je identifikovala osumnjičenog kao Šamara Elkinsa, rekla je za Rojters Li En Evenski, portparolka gradonačelnika Šrivporta.

Tijela sedmoro djece pronađena su u kući, dok je osmo upucano dok je pokušavalo da pobjegne s krova, rekao je portparol policijske uprave Šrivporta Kristofer Bordelon lokalnoj TV stanici KTBS.

Preliminarne informacije ukazuju na to da su događaji započeli kada je osumnjičeni upucao ženu, a zatim otišao nekoliko blokova dalje do kuće u kojoj su živjela djeca, prema objavi policije Šrivporta na Fejsbuku.

Bordelon je za KTBS rekao da se radilo o "nevjerovatno strašnom" mjestu zločina.

Napad se dogodio nakon 6 sati ujutro u nedjelju, rekao je Bordelon novinarima. Najmanje 10 ljudi je upucano, rekao je, ne pruživši detalje o statusu preživjelih.

Osumnjičeni je nakon pucnjave ukrao vozilo, a ubijen je kada je policija pucala na vozilo tokom potjere, rekao je portparol.

Ovo je tragična situacija, možda najgora koju smo imali u istoriji - rekao je gradonačelnik Šrivporta Tom Arseno.

Ne uključujući nedjeljni incident u Šrivportu, Registar oružanog nasilja navodi najmanje 119 masovnih pucnjava u Sjedinjenim Državama ove godine, u kojima je poginulo 117 ljudi, uključujući 79 djece, a povrijeđeno njih 458.

Prema Registru, masovna pucnjava je incident u kojem su najmanje četiri osobe, ne uključujući napadača, povrijeđene ili ubijene vatrenim oružjem. Prema istom izvoru, Sjedinjene Države prošle godine imale su 407 masovnih pucnjava.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ubijeno osmoro djece

Amerika

Pucnjava

tragedija

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

11

56

Radost i ponos: Narodna skupština zasijala u bojama trobojke

11

55

Nova tragedija u Srpskoj: Motociklista poginuo kod Prnjavora

11

51

Zavodi na svakom koraku: Nemirne grudi su opet njen glavni adut

11

51

Skandal u Drugoj ligi FBiH: Utakmica prekinuta poslije samo 3 minute igre

11

33

Premije za mlijeko: Ministarstvo isplatilo više od 3 miliona maraka

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner