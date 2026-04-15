Užas u Ekvadoru: Sudija ubijen usred fudbalske utakmice

Kako prenose svjetski mediji, tragedija se dogodila u nedjelju u gradu Pasaje, u priobalnoj provinciji El Oro, kada su prema tvrdnjama očevidaca za sada neidentifikovani naoružani napadači prišli sudiji, otvorili vatru ka njemu, a potom pobjegli u nepoznatom pravcu.

Ljekarske službe su uprkos brzoj intervenciji mogle samo da konstatuju smrt čovjeka koji je identifikovan kao Havijer Ortega, poznati lokalni sudija. Posebno potresan detalj jeste da su se među prisutnima nalazili i članovi njegove porodice, koji zahtijevaju hitnu i temeljnu istragu.

Utakmica je odmah prekinuta dok su šokirani igrači i gledaoci panično tražili zaklon, a lokalne vlasti su ubrzi reagovale i zatvorile pristup području kako bi omogućile forenzičkim istražiteljima da pregledaju mjesto zločina. Kako se sumnja, riječ je o ciljanoj likvidaciji, prenosi Sportal.

Klub organizator je obustavio buduće utakmice dok se okolnosti incidenta sa tragičnim ishodom ne razjasne.

Šokantan je podatak da je tokom 2025. godine zabilježeno je čak 9.216 ubistava u Ekvadoru, što je značajan skok u odnosu na 7.063 slučaja iz 2024. godine.