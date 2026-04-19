Amerikanci napali i zauzeli iranski brod: Tramp objavio detalje akcije

Američka mornarica je danas zapucala na iranski brod, pogodila ga i potom uspješno zauzela, objavio je predsjednik SAD Donald Tramp.

On je u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social detaljno opisao kako je izgledala ova akcija:

"Danas je teretni brod pod iranskom zastavom po imenu "TOUSKA", dugačak gotovo 275 metara i težak gotovo kao nosač aviona, pokušao da probije našu pomorsku blokadu, i to se po njih nije dobro završilo. Razarač američke mornarice sa vođenim projektilima, USS Spruance, presreo je brod "TOUSKA" u Omanskom zalivu i uputio im pošteno upozorenje da se zaustave.

Iranska posada je odbila da posluša, pa ih je naš mornarički brod zaustavio u mjestu raznevši rupu u mašinskom odjeljenju. Trenutno su američki marinci preuzeli kontrolu nad plovilom. "TOUSKA" je pod sankcijama Ministarstva finansija SAD zbog ranije istorije ilegalnih aktivnosti. Imamo punu kontrolu nad brodom i upravo provjeravamo šta se nalazi na njemu, navodi se u objavi.