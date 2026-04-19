"Ovo je najtragičnija situacija koju smo imali": Novi jezivi detalji masakra u Luizijani

19.04.2026 21:58

Полиција на мјесту гдје је убијено осморо дјеце
Osmoro djece uzrasta od jedne do 14 godina ubijeno je u masovnoj pucnjavi u Šrivportu, Luizijana, u nedjelju ujutru, saopštila je policija.

Policajci Policijske uprave Šrivporta reagovali su na prijavu porodičnog nasilja u bloku 300 ulice Vest 79. oko 6 časova ujutru. Portparol policije Kristofer Bordelon opisao je mjesto zločina kao "opsežno", navodeći da se proteže na dvije kuće u tom području i još jednu u obližnjoj ulici Harison.

"Imamo tri različita mjesta, sama pucnjava se dogodila niz ulicu, u bloku 300 Vest 79. Takođe postoji još jedna pucnjava povezana sa ovim na ulici Harison, a zatim i susjedna kuća u Vest 79. u koju je jedna od žrtava pobjegla nakon pucnjave", rekao je Bordelon na konferenciji za medije.

Policija je navela da je ukupno deset osoba pogođeno hicima, ali nije iznijela informacije o dvoje preživjelih.

"Osoba odgovorna za ovo, nakon što je napustila mjesto događaja, izvršila je otmicu vozila u neposrednoj blizini ugla ulica Vest 79. i Linvud, nakon čega su patrolni policajci Šrivporta krenuli u potjeru za tim vozilom", rekao je Bordelon.

Policija je saopštila da je osumnjičeni ubijen tokom potjere u parohiji Bosi.

"Vjerujemo da je on jedina osoba koja je ispaljivala hice na ovim lokacijama", dodao je Bordelon.

Policija nije saopštila identitet osumnjičenog, ali je Bordelon rekao da su "neka od djece" u kućama bila njegova potomci. Motiv napada za sada nije poznat.

Mek London, 71, koji živi u istoj ulici, rekao je da nije čuo pucnjavu i da je za ubistva saznao od komšije kada je izašao napolje oko 7 sati da zatvori kapiju. Tada je, kako kaže, ulica bila puna policije i hitne pomoći, blok je bio zatvoren, a okupljali su se posmatrači. London, koji tu živi od 1991. godine, rekao je da je ovakvo nasilje nezamislivo u njihovom kraju.

"Ništa slično se nikada nije dogodilo u ovoj ulici. Bilo je strašno… Žao mi je te djece", rekao je

Gradonačelnik Šrivporta Tom Arseno, koji je takođe govorio na konferenciji, rekao je da zajednica žali.

"Ovo je tragična situacija, možda najtragičnija koju smo ikada imali u Šrivportu. Sada ćemo obraditi informacije i to je u dobrim rukama", rekao je, prenosi NBC njuz.

Guverner Luizijane Džef Landri rekao je da je "slomljenog srca zbog ove užasne situacije" i zahvalio lokalnoj policiji i hitnim službama. Predsjedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson, koji je predstavljao Šrivport skoro 10 godina, nazvao je incident "srceparajućom tragedijom" i dodao da je njegov tim u kontaktu sa policijom.

"Držimo žrtve, njihove porodice i voljene, kao i zajednicu Šrivporta, u mislima i molitvama tokom ovog izuzetno teškog vremena", naveo je Džonson u objavi na mreži X.

