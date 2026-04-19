Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego prije rata

Visoki iranski vojni komandant izjavio je da je sposobnost zemlje da obnovi zalihe raketa i dronova tokom dvosedmičnog primirja premašila nivo iz perioda prije rata, prenijeli su iranski mediji.

Obnavljanje zaliha

Komandant Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) general Sejed Madžid Musavi objavio je video, koji prikazuje obnavljanje zaliha raketa i dronova, prenijela je iranska televizija Press TV.

Uz snimak je objavljena i poruka Musavija u kojoj navodi da je brzina Irana u dopunjavanju i ponovnom punjenju lansera raketa i dronova nadmašila i predratni tempo.

- Svjesni smo da neprijatelj nije u stanju da stvori takve uslove za sebe tokom primirja - naveo je Musavi.

🇮🇷🇺🇸 O Irã afirma estar se rearmando mais rápido do que os EUA conseguem.



General Mousavi: os estoques de mísseis e drones estão crescendo mais rapidamente do que antes da guerra.



O cessar-fogo deu ao Irã exatamente o que ele precisava: tempo para se rearmar. pic.twitter.com/OsQLhs00G0 — Vox Liberdade  (@VoxLiberdade) April 19, 2026

Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države su od početka primirja 11. aprila morale "da dopremaju municiju sa druge strane svijeta u malim količinama".

- Izgubili su i ovu fazu rata. Izgubili su Hormuški moreuz, Liban i cijeli region - rekao je iranski komandant.

Musavijeve izjave dolaze u trenutku kada pojedini izvještaji dovode u pitanje tvrdnje da je višenedjeljna američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana značajno oslabila njegove strateške kapacitete, navodi Press TV.

Pozivajući se na procjene američkih obavještajnih službi, The Wall Street Journal je objavio da Teheran može održavati raketne kapacitete zahvaljujući širokoj mreži ojačanih podzemnih skladišta, u kojima su mobilni lansirni sistemi uglavnom ostali zaštićeni tokom višenedjeljnih bombardovanja.

U izvještaju američkog lista navodi se da Iran i dalje posjeduje hiljade balističkih raketa srednjeg i kratkog dometa, koje mogu biti izvučene iz skloništa ili premještene iz podzemnih objekata.