Peskov: Brisel bi našao način da deblokira pomoć Kijevu, sa Orbanom ili bez njega

Evropska unija bi pronašla način da deblokira 90 milijardi evra vojne pomoći Ukrajini bez obzira na to da li je Viktor Orban ostao na mjestu mađarskog premijera ili ne, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Na ovaj ili onaj način oni bi deblokirali taj novac. Sa Orbanom ili bez njega", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje da li bi deblokiranje sredstava moglo pogoršati odnose sa EU.
On je dodao da u tom pogledu ne treba gajiti nikakve iluzije, prenosi Srna.
