Tigar skočio među publiku, cirkusom odjekivali vriska i zapomaganje!

19.04.2026 21:36

Тигар скочио међу публику, циркусом одјекивали вриска и запомагање!
Istražni organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.

Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.

Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posjetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.

Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama, prenosi Tanjug.

Pogledajte kako je izgledalo taj zastrašujući trenutak:

