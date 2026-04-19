Tigar skočio među publiku, cirkusom odjekivali vriska i zapomaganje!

Istražni organi Ruske Federacije saopštili su danas da je pokrenuta istraga nakon navoda da je tigar tokom cirkuske predstave iskočio iz arene ka publici u Rostovu na Donu, a prema dostupnim informacijama, povređenih nema.
Istraga je organizovana nakon medijskih izveštaja o incidentu koji se dogodio u Vorošilovskom okrugu grada, saopštila je pres-služba Istražnog komiteta Rusije za Rostovsku oblast, preneo je ruski Interfaks.
Kako se navodi, tokom predstave tigar je iskočio iz arene u pravcu gledalaca, ali niko od posjetilaca nije povređen, a životinja je odmah uhvaćena i vraćena u kavez.
Proveru sprovodi i tužilaštvo Rostovske oblasti, koje je saopštilo da se incident dogodio tokom nastupa umetnika putujućeg cirkusa sa divljim životinjama, prenosi Tanjug.
Pogledajte kako je izgledalo taj zastrašujući trenutak:
Tiger jumped into the audience during a performance:— Russian Market (@runews) April 19, 2026
In Rostov the animal was frightened by a falling net, so it jumped over it and ran into the spectator seats.
Panic broke out, and spectators were evacuated.
Preliminary reports indicate that no one was injured. pic.twitter.com/LukbOzWpsX
