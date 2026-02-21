Pojavio se smrtonosni virus: Usmrtio najmanje 72 tigra

Smrtonosni virus i bakterijska infekcija usmrtili su najmanje 72 tigra u privatnom parku za životinje na sjeveru Tajlanda u posljednjih nekoliko sedmica, saopštila je Kancelarija za stočarstvo u mjestu Čang Maj.

U saopštenju se navodi da je testiranjem otkriven visoko zarazni virus pseće kuge, kao i bakterije koje pogađaju respiratorni sistem.

"Kada se tigrovi razbole, to je teže otkriti nego kod životinja poput mačaka ili pasa. Dok smo shvatili da su bolesni, već je bilo prekasno", rekao je lokalnim medijima Somčuan Ratanamunklanon, direktor nacionalnog odjeljenja za stočarstvo.

Park "Kraljevstvo tigrova", u kojem su životinje uginule, nije odgovorio na zahtjev agencije AFP za komentar.

Na veb-stranici parka oglašava se mogućnost za posjetioce da dodirnu velike mačke i fotografišu se s njima.

"Ovi tigrovi su uginuli onako kako su živjeli - u bijedi, strahu i zatvoreni", saopštila je organizacija za prava životinja PETA Azija.

Grupa je dodala da bi tragedije poput ove bile daleko manje vjerovatne ako bi turisti zaobilazili ovakva mjesta, zbog čega bi ona brzo postala neisplativa.