Američka vojska napala brod, tri osobe ubijene

Američka vojska objavila je da je pogodila brod u istočnom Pacifiku, pri čemu su ubijena tri muškarca.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa pohvalila se uspjehom u uništavanju brodova za koje se sumnja da su uključeni u trgovinu drogom u tom području.

Vojska je u objavi na mreži Iks navela da je brod „bio uključen u operacije trgovine narkoticima“.

Krajem prošle godine, američka vojska približila se brojci od stotinu ubijenih osoba koje su, prema njihovim navodima, krijumčarile drogu plovnim putevima, dok su se napadi na brodove donekle proredili tokom 2026. godine.