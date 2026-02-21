Logo
Tramp potpisao uvođenje globalnih carina, evo kada mjere stupaju na snagu

Трамп потписао увођење глобалних царина, ево када мјере ступају на снагу
Foto: Tanjug / AP / Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp uveo je nove globalne carine od 10 odsto kako bi zamijenio uvođenje carina koje je poništio Vrhovni sud SAD, nazivajući presudu strašnom, a sudije koje su odbacile njegovu trgovinsku politiku – budalama.

Mjere koje je uveo Tramp stupiće na snagu 24. februara.

Naredba navodi niz izuzeća, uključujući određene minerale, prirodne resurse i đubriva, neke poljoprivredne proizvode poput narandži, farmaceutske proizvode, određenu elektroniku i vozila.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp nakon odluke Vrhovnog suda: "Uvodim globalne carine od 10 odsto"

Za mnoge kategorije izuzete robe naredba je formulisana široko i ne navodi konkretno koje stavke mogu biti izuzete.

Zvaničnik Bijele kuće rekao je da će se zemlje koje su sklopile trgovinske sporazume sa SAD-om, uključujući Veliku Britaniju, Indiju i Evropsku uniju, sada suočiti s globalnim carinama od 10 odsto prema Članu 122, umjesto tarifne stope koju su prethodno ispregovarale.

Trampova administracija očekuje da će se te zemlje i dalje pridržavati ustupaka na koje su pristale u okviru trgovinskih sporazuma, dodao je zvaničnik.

Naime, Tramp je predstavio novi plan ubrzo nakon što su sudije zabranile većinu globalnih carina koje je Bijela kuća najavila prošle godine.

Sud je u odluci utvrdio da je Tramp prekoračio svoja ovlašćenja

Odluka je predstavljala veliku pobjedu za kompanije i američke savezne države koje su osporile carine, otvarajući vrata potencijalno milijardama dolara povrata naplaćenih nameta.

Tramp je najavio da će se okrenuti drugim zakonima kako bi nastavio s uvođenjem carina, za koje tvrdi da podstiču investicije i proizvodnju u SAD-u.

„Imamo alternative – odlične alternative i zbog toga ćemo biti mnogo jači“, rekao je.

Sudska bitka bila je usmjerena na uvozne takse koje je Tramp predstavio prošle godine na robu iz gotovo svake zemlje svijeta.

Bijela kuća se pozvala na zakon iz 1977. godine, International Emergency Economic Powers Act, koji predsjedniku daje ovlašćenje da reguliše trgovinu kao odgovor na vanrednu situaciju.

Međutim, mjere su izazvale negodovanje u zemlji i inostranstvu i podstakle zabrinutost da će nameti dovesti do viših cijena.

