Cvijanovićeva uputila telegram saučešća Trampu

19.04.2026 22:10

Цвијановићева упутила телеграм саучешћа Трампу
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku SAD Donaldu Trampu i američkom narodu povodom masovne pucnjave u Luizijani, u kojoj je, prema prvim navodima, ubijeno osmoro djece.

- Sa velikom tugom i nevjericom primila sam vijest o pucnjavi u Luizijani i tragičnom gubitku mladih života, među kojima je i jednogodišnje dijete. U ovim teškim trenucima za Vas i Vašu zemlju, primite izraze mog najdubljeg saučešća, dok roditeljima i porodicama stradalih upućujem riječi iskrenog saosjećanja - navela je Cvijanovićeva u telegramu.

Svijet

"Ovo je najtragičnija situacija koju smo imali": Novi jezivi detalji masakra u Luizijani

Cvijanovićeva je povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak, a svima koji tuguju snagu i hrabrost da prebrode posljedice ovog brutalnog napada, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Osmoro djece starosti između jedne i 14 godina ubijeno je u pucnjavi u američkoj državi Luizijana, javio je AP.

policija amerika traka

Svijet

Horor: Osmoro djece ubijeno u masovnoj pucnjavi!

Policija je saopštila da su djeca među 10 ljudi koji su upucani tokom "sukoba u porodici", ali je jasno stavila do znanja da se detalji istrage još uvijek razjašnjavaju i utvrđuju.

Pročitajte više

Иранске ракете у подземном бункеру

Svijet

Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego prije rata

2 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Iran odustao od mirovnih pregovora sa Amerikom

2 h

0
Потпредсједник САД Џ. Д. Венс стиже на састанак са пакистанским премијером Шехбазом Шарифом у Исламабаду ради разговора о Ирану.

Svijet

Vens neće predvoditi delegaciju SAD na pregovorima sa Iranom, Tramp otkrio razlog

7 h

0
Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Svijet

"Biće brzo i lako, zbrisaćemo vas sa lica zemlje": Tramp uputio nikad brutalniju prijetnju

7 h

0

Više iz rubrike

Полиција на мјесту гдје је убијено осморо дјеце

Svijet

"Ovo je najtragičnija situacija koju smo imali": Novi jezivi detalji masakra u Luizijani

1 h

0
Тигар скочио међу публику, циркусом одјекивали вриска и запомагање!

Svijet

Tigar skočio među publiku, cirkusom odjekivali vriska i zapomaganje!

1 h

0
Иранске ракете у подземном бункеру

Svijet

Iranci objavili provokativan video: Tvrde da prave više raketa nego prije rata

2 h

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Svijet

Iran odustao od mirovnih pregovora sa Amerikom

2 h

0

  • Najnovije

22

35

Amerikanci napali i zauzeli iranski brod: Tramp objavio detalje akcije

22

24

Dodik čestitao Radevu izbornu pobjedu

22

15

Peter Mađar predlaže Viktora Orbana za predsjednika Evropske komisije

22

10

Cvijanovićeva uputila telegram saučešća Trampu

21

58

"Ovo je najtragičnija situacija koju smo imali": Novi jezivi detalji masakra u Luizijani

