Cvijanovićeva uputila telegram saučešća Trampu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović uputila je telegram saučešća predsjedniku SAD Donaldu Trampu i američkom narodu povodom masovne pucnjave u Luizijani, u kojoj je, prema prvim navodima, ubijeno osmoro djece.

- Sa velikom tugom i nevjericom primila sam vijest o pucnjavi u Luizijani i tragičnom gubitku mladih života, među kojima je i jednogodišnje dijete. U ovim teškim trenucima za Vas i Vašu zemlju, primite izraze mog najdubljeg saučešća, dok roditeljima i porodicama stradalih upućujem riječi iskrenog saosjećanja - navela je Cvijanovićeva u telegramu.

Cvijanovićeva je povrijeđenima poželjela brz i uspješan oporavak, a svima koji tuguju snagu i hrabrost da prebrode posljedice ovog brutalnog napada, saopšteno je iz Kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Osmoro djece starosti između jedne i 14 godina ubijeno je u pucnjavi u američkoj državi Luizijana, javio je AP.

Policija je saopštila da su djeca među 10 ljudi koji su upucani tokom "sukoba u porodici", ali je jasno stavila do znanja da se detalji istrage još uvijek razjašnjavaju i utvrđuju.