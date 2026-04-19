Logo
Large banner

Peter Mađar predlaže Viktora Orbana za predsjednika Evropske komisije

Autor:

ATV
19.04.2026 22:15

Komentari:

0
Виктор Орбан и Петер Мађар
Foto: Tanjug/AP

Mađarski političar Peter Mađar predlaže Viktora Orbana za predsjednika Evropske komisije 2029. godine.

„Njegova jasna vizija i stroga politika prema migracijama mogli bi donijeti promjene na evropskoj sceni“, ističe on.

Dodaje kako smatra važnim da političar ima viziju, čak i kada se ona ne sviđa svima.

Istakao je kako je Orban popularan među narodom.

„On je otvoreno govorio od samog početka o migracijama, dok su njegovi političari tamo u Zapadnoj Evropi lagali ljudima. Rekli su da to nije problem i da dolaze neurohirurzi“, kazao je Mađar.

Pohvalio je i njegovo djelovanje tokom kriza poput one izazvane koronavirusom.

„Orban ima viziju i ima čvrstu, rigidnu politiku“, zaključio je.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

22

35

22

24

22

15

22

10

21

58

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner