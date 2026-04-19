Mađarski političar Peter Mađar predlaže Viktora Orbana za predsjednika Evropske komisije 2029. godine.
„Njegova jasna vizija i stroga politika prema migracijama mogli bi donijeti promjene na evropskoj sceni“, ističe on.
Dodaje kako smatra važnim da političar ima viziju, čak i kada se ona ne sviđa svima.
Istakao je kako je Orban popularan među narodom.
„On je otvoreno govorio od samog početka o migracijama, dok su njegovi političari tamo u Zapadnoj Evropi lagali ljudima. Rekli su da to nije problem i da dolaze neurohirurzi“, kazao je Mađar.
Pohvalio je i njegovo djelovanje tokom kriza poput one izazvane koronavirusom.
„Orban ima viziju i ima čvrstu, rigidnu politiku“, zaključio je.
