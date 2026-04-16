Viktor Orban prvi put u javnosti poslije izbora: Oporavljam se od šoka

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban večeras je prvi put gost na televiziji od poraza na izborima u toj zemlji 12. aprila.

Razmjere poraza su velike. Što se tiče posljedica, to je više od puke promjene jedne ili dvije pozicije rekao je Orban na početku.

Prema Viktoru Orbanu, potrebna je potpuna obnova jer je jedna politička era završena, Mislim, i emocionalno i brojčano. Desničarska zajednica ne može nastaviti da živi kao što je do sada živjela.

Prema Orbanu, Pakš 2 je trebalo da bude izgrađen mnogo brže.

– Nakon prvih rezultata, mogao sam da vidim da će biti problema, jer su konačni rezultati pokazali nešto sasvim drugačije od onoga na čemu je naša kampanja bila izgrađena. Vidio sam da zbog ovoga postoje problemi i prošao sam kroz emocionalni rolerkoster. U ned‌jelju samo bol, u poned‌jeljak praznina, i od tada se liječim radnom terapijom – odgovorio je.

Na pitanje kakvu bi poruku poslao biračima, Viktor Orban je rekao da vjeruje da je većina ljudi sada zabrinuta za svoju zemlju i da može reći da Bog čuva Mađarsku.

Što se tiče toga da li su njegove pristalice dobro glasale, rekao je da jesu.

Rekao je da njegovi glasači imaju razloga da budu ponosni na dostignuća vlade Fidesa, uprkos porazu.

– To se mora podnijeti dostojanstveno. Ovo je test snage – rekao je Orban.

Na pitanje zašto je toliki broj građana glasao za stranku Petera Mađara, Orban je rekao:

– Ne želim da kažem da je odluka da glasaju za Tisu loša, već samo da se još ne zna da li je to dobra odluka. Nikad nećemo navijati protiv sopstvene zemlje – rekao je Orban.

Kada je u pitanju izborna kampanja, rekao je da je poruka protivnika, jednostavno, bila jača.

– Ne mogu da krivim moj štab. I ja se još oporavljam od šoka – rekao je Orban.

Da je znao konačan ishod izbora, vodio bi posle drugačiju kampanju, ali njegova ranija poruka “došla je iz srca”.

– Ozbiljno sam shvatio ovu stvar, ozbiljno sam shvatio narod. Direktno sam svima govorio o situaciji u zemlji, ali nisam mogao nešto da kažem kako treba jer je drugi predlog dobio mnogo više glasova.

– Ja. Ja sam predsjednik stranke – rekao je, odgovarajući na pitanje ko je odgovoran za poraz, prenosi Blic.