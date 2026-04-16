Medvedev objavio potencijalne mete u Evropi: Jedna blizu BiH

Autor:

ATV
16.04.2026 17:11

Радник пере противавионски топ из совјетског доба изложен испред Музеја артиљерије у Санкт Петербургу, Русија, понедjељак, 13. априла 2026.
Foto: Tanjug/AP/Dmitri Lovetsky

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev uputio je novu prijetnju Evropi. Ovog puta je rekao da spisak proizvodnih pogona povezanih sa Ukrajinom, raštrkanih širom Evrope, koji je objavila ruska vojska, treba posmatrati kao spisak mogućih meta.

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je spisak ranije u četvrtak, tvrdeći da zapadni saveznici Kijeva planiraju da značajno povećaju proizvodnju dronova dugog dometa za napade na Rusiju. Vojska je upozorila da bi takav potez mogao dodatno da uvuče evropske zemlje uključene u projekat u direktan sukob sa Moskvom.

Medvedev, koji trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije, pozvao je evropske zemlje da ozbiljno shvate poruke.

„Saopštenje ruskog Ministarstva odbrane mora se shvatiti doslovno: lista evropskih fabrika koje proizvode dronove i drugu opremu je takođe lista potencijalnih meta ruskih oružanih snaga. Kada će ovi udari postati stvarnost zavisi od daljeg razvoja događaja. Spavajte mirno, evropski partneri!“, napisao je bivši predsednik na društvenoj mreži X.

Prema podacima Ministarstva odbrane, nekoliko fabrika povezanih sa proizvodnjom dronova za Ukrajinu nalazi se u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Danskoj, Holandiji, Letoniji, Litvaniji, Češkoj, Finskoj i Poljskoj.

Mapa prozivodnje

Identifikovane su i lokacije koje proizvode komponente za bespilotne letjelice namijenjene Ukrajini, a nalaze se u Italiji, Turskoj, Španiji, Njemačkoj, Češkoj i Izraelu.

Jedna od njih je i Venecija koja je najbliža lokacija BiH.

(Mondo)

