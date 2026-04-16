Milijarder otplatio studentski dug cijeloj generaciji na koledžu

Milijarder i filantrop Robert Smit otplatio je svojevremeno studentski dug cijeloj generaciji koledža Morhaus, u iznosu od 40 miliona dolara.

Oko 400 diplomaca koledža Morhaus u Atlanti, u američkoj saveznoj državi Džordžija, dobilo je tako neočekivano veliki poklon za kraj školovanja. Prije nego što je studentima otplatio dug, ovaj tehnološki investitor je istom koledžu donirao 1,5 miliona dolara. Morhaus je tradicionalno „crnački" koledž, na kome su studirali i borac za ljudska prava Martin Luter King, reditelj Spajk Li i glumac Semjuel L. Džekson. (RTCG)

