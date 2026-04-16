Penzioner mora da vrati 84.000 evra: Jedna greška ga skupo koštala

16.04.2026 14:03

Jedan njemački penzioner moraće da vrati oko 84.000 evra nakon što je utvrđeno da nije prijavio da prima još jednu socijalnu naknadu prilikom podnošenja zahtjeva za penziju. Informaciju je tek godinama kasnije otkrilo penzijsko osiguranje, nakon čega je pokrenut postupak i donijeta presuda u njihovu korist.

Riječ je o muškarcu rođenom 1949. godine, koji je nakon povrede na radu 1967. godine primao invalidsku penziju, odnosno naknadu zbog povrede, a od 2009. godine i starosnu penziju za osobe sa invaliditetom.

Prećutkivanje dovelo do velikog duga

Problem je nastao jer pri podnošenju zahteva za starosnu penziju nije naveo da već prima drugu naknadu, iako je na to bio jasno upozoren i direktno pitan u obrascu.

Prema nemačkom zakonu, osobe koje istovremeno primaju dvije naknade imaju pravo samo na umanjenu starosnu penziju, ukoliko ukupan iznos prelazi propisani limit. Zbog toga je penzioner godinama dobijao veće iznose nego što mu pripada.

Slučaj je otkriven tek desetak godina kasnije, kada je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja zatražio povećanje invalidske penzije. Tada je promjena prijavljena nadležnom penzionom osiguranju, koje je utvrdilo da je došlo do preplate i zatražilo povrat novca.

Sud odbio odbranu

Penzioner se branio tvrdnjom da je bio pogrešno savjetovan i da je slučaj zastario, ali je sud to odbacio. Zaključeno je da su pitanja u obrascu bila jasna i da je postupio krajnje nepažljivo jer nije dao tačne informacije. Sud nije prihvatio ni njegovo objašnjenje da nije pročitao upozorenja.

Zbog takvog propusta, rok za povrat novca produžen je na deset godina, pa zahtjev za povrat nije zastario. Penzijsko osiguranje je zbog toga imalo pravo da poništi raniju odluku i traži povratj preplaćenih sredstava.

Slučaj pokazuje koliko je važno da se prilikom podnošenja zahtjeva za penziju daju tačni i potpuni podaci, jer i naizgled mala greška može kasnije dovesti do ozbiljnih finansijskih posljedica.

(Feniks magazin)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

