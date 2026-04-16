Učenik upucao druga iz razreda tokom časa

U jednoj od škola Užgorodskog okruga u Zakarpatju, učenik je pucao na druga iz razreda pištoljem, navodi se u saopštenju ukrajinske policije.

U 09.30, policijska linija 102 primila je informaciju o pucnjavi u školi, prenosi Ukrinform. Učenik devetog razreda iznenada je izvukao pištolj tokom časa i počeo da prijeti prisutnima u učionici, a zatim je dva puta pucao, ranivši svog druga iz razreda.

Nakon toga, tinejdžer je pobjegao u nepoznatom pravcu.

Patrolni policajci su ga kasnije priveli i konfiskovali pištolj za koji se pretpostavlja da je traumatski (nesmrtonosno oružje namenjeno za samoodbranu gumenim mecima).

U Ukrajini je potrebna posebna dozvola za kupovinu i nošenje takvog pištolja, te se istražuje kako je oružje dospjelo u ruke maloljetnika, a nadležni organi razmatraju pravnu kvalifikaciju incidenta, prenosi Tanjug.