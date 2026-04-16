Učenik upucao druga iz razreda tokom časa

16.04.2026 12:26

Школске клупе у учионици.
Foto: Pixabay

U jednoj od škola Užgorodskog okruga u Zakarpatju, učenik je pucao na druga iz razreda pištoljem, navodi se u saopštenju ukrajinske policije.

U 09.30, policijska linija 102 primila je informaciju o pucnjavi u školi, prenosi Ukrinform. Učenik devetog razreda iznenada je izvukao pištolj tokom časa i počeo da prijeti prisutnima u učionici, a zatim je dva puta pucao, ranivši svog druga iz razreda.

Nakon toga, tinejdžer je pobjegao u nepoznatom pravcu.

свечана академија

Republika Srpska

Svečana akademija povodom 20 godina rada Agencije za osiguranje Srpske

Patrolni policajci su ga kasnije priveli i konfiskovali pištolj za koji se pretpostavlja da je traumatski (nesmrtonosno oružje namenjeno za samoodbranu gumenim mecima).

U Ukrajini je potrebna posebna dozvola za kupovinu i nošenje takvog pištolja, te se istražuje kako je oružje dospjelo u ruke maloljetnika, a nadležni organi razmatraju pravnu kvalifikaciju incidenta, prenosi Tanjug.

Pročitajte više

Званичници Српске на свечаној академији поводом 20 година рада Агенције за осигурање Републике Српске

Republika Srpska

Svečana akademija povodom 20 godina rada Agencije za osiguranje Srpske

39 min

0
Кипар уводи забрану друштвених мрежа млађима од 15 година

Nauka i tehnologija

Kipar uvodi zabranu društvenih mreža mlađima od 15 godina

39 min

0
Одузета марихуана и пиштољ

Hronika

Akcija ”Insajder 2”: Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!

41 min

0
Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Svijet

Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

55 min

0

Više iz rubrike

Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Svijet

Tinejdžeru koji je počinio masakr u turskoj školi uzor bio masovni ubica

55 min

0
Узорци и апарати у лабораторији

Svijet

Profesorica završila iza rešetaka: Ukrala opasne viruse iz laboratorije

1 h

0
Турске безбједносне снаге и службе за ванредне ситуације стоје у дворишту средње школе где је нападач отворио ватру, у Сивереку, на југоистоку Турске.

Svijet

Turska uvodi strože mjere u školama nakon dva masakra

1 h

0
Плажа море

Svijet

Turista prevaren na poznatoj plaži: Kebab platio 3.300 KM

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

58

Stevandić razgovarao sa studentima Pravnog fakulteta

12

56

Maloljetnik (15) pokušao falsifikovanim novčanicama da plati hranu

12

50

Dodik: Agencija formirana kao dokaz subjektiviteta Srpske

12

38

Mladić (18) pokosio muškarca na mopedu: Čovjek stradao na licu mjesta

12

35

Banjalučanin uhapšen u akciji SIPA

