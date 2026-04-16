Akcija ”Insajder 2”: Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!

Autor:Ognjen Matavulj
Jovica Grujić iz Banjaluke ponovo je uhapšen u okviru akije ”Insajder 2” u kojoj je zaplijenjeno oko 3,5 kilograma kanabisa.
Radi se o istom čovjeku koji je prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Grujić je zbog toga, nakon sporazumnog priznanja krivice, osuđen na četiri godine zatvora, ali još nije upućen na izdržavanje kazne.
Akciju ”Insajder 2” sproveli su policijski službenici PU Banjaluka, a osim Grujića uhapšen je i A.T. Obojici se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
”Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci sinoć su izvršeni pretresi na više lokacija na području Banjaluke, pri čemu je pronađen i oduzet kanabis, ukupne bruto mase 3,48 kg, novac, kao i pištolj ”CZ”, kalibra 7,65 mm i 50 komada, koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.
Nezvanično saznajemo da je većina oduzete droge pronađena u ”šteku” kod uhapšenog A.T, dok je manja količina otkrivena u vozilu koje koristio Grujić. Nakon kriminalističke obrade obojica osumnjičenih će biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.
U policijskim evidencijama Grujić važi za bezbjednosno interesantnu osobu, a ranije je osuđivan zbog imovinskih delikata i trgovine drogom. Okružni sud u Banjaluci 2017. godine mu je izrekao dvije i po godine zatvora jer je bio član organizovane kriminalne grupe koja je u Banjaluci i Bijeljini izvršila više krađa i razbojništava u kojima je grupa ”zaradila” više od pola miliona maraka. Grupa je otkrivena u okviru akcije ”Tiper”. Osim toga Grujić je bio obuhvaćen i akcijom ”Storidž 2” koja je sprovedena u decembru 2021. godine. Tada je izbjegao hapšenje, da bi se naknadno predao Tužilaštvu BiH. Optužnica u tom predmetu još nije podignuta.
U žižu javnosti Grujić je dospio u januaru prošle godine kada je ispred restorana ”Stara Ada” ubijen Dejan Kostić Dela, a za koje je osumnjičen Nemanja Sjenica. Kritične noći Grujić je bio na proslavi rođendana u ”Staroj Adi” i tužilaštvo ga sumnjiči da je pomagao Sjenici da ne bude otkriven tako što je zajedno sa Jelenkom Kopranovićem od osoblja restorana zatražio da otvore magacin u kojem su presjekli kablove video nadzora, te su sa sobom odnijeli snimač koji je kasnije pronađen u rijeci Vrbas. Zbog pomaganja u Kostićevom ubistvu Grujić je tri mjeseca proveo u pritvoru.
