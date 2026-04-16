Akcija ”Insajder 2”: Ponovo uhapšen Jovica Grujić, oduzeto 3,5 kilograma droge!

Radi se o istom čovjeku koji je prošle godine uhapšen u akciji ”Insajder” kada je zaplijenjeno 27 kilograma marihuane. Grujić je zbog toga, nakon sporazumnog priznanja krivice, osuđen na četiri godine zatvora, ali još nije upućen na izdržavanje kazne.

U ”šteku” krio drogu i pištolj

Akciju ”Insajder 2” sproveli su policijski službenici PU Banjaluka, a osim Grujića uhapšen je i A.T. Obojici se na teret stavlja da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

”Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci sinoć su izvršeni pretresi na više lokacija na području Banjaluke, pri čemu je pronađen i oduzet kanabis, ukupne bruto mase 3,48 kg, novac, kao i pištolj ”CZ”, kalibra 7,65 mm i 50 komada, koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Hronika Banjalučki sud izrekao 150 godina zatvora za dilovanje droge!

Nezvanično saznajemo da je većina oduzete droge pronađena u ”šteku” kod uhapšenog A.T, dok je manja količina otkrivena u vozilu koje koristio Grujić. Nakon kriminalističke obrade obojica osumnjičenih će biti predati u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci.

Grujić više puta osuđivan

U policijskim evidencijama Grujić važi za bezbjednosno interesantnu osobu, a ranije je osuđivan zbog imovinskih delikata i trgovine drogom. Okružni sud u Banjaluci 2017. godine mu je izrekao dvije i po godine zatvora jer je bio član organizovane kriminalne grupe koja je u Banjaluci i Bijeljini izvršila više krađa i razbojništava u kojima je grupa ”zaradila” više od pola miliona maraka. Grupa je otkrivena u okviru akcije ”Tiper”. Osim toga Grujić je bio obuhvaćen i akcijom ”Storidž 2” koja je sprovedena u decembru 2021. godine. Tada je izbjegao hapšenje, da bi se naknadno predao Tužilaštvu BiH. Optužnica u tom predmetu još nije podignuta.

Hronika Akcija "Storidž": Predao se Banjalučanin Jovica Grujić

Ubistvo Dejana Kostića Dele

U žižu javnosti Grujić je dospio u januaru prošle godine kada je ispred restorana ”Stara Ada” ubijen Dejan Kostić Dela, a za koje je osumnjičen Nemanja Sjenica. Kritične noći Grujić je bio na proslavi rođendana u ”Staroj Adi” i tužilaštvo ga sumnjiči da je pomagao Sjenici da ne bude otkriven tako što je zajedno sa Jelenkom Kopranovićem od osoblja restorana zatražio da otvore magacin u kojem su presjekli kablove video nadzora, te su sa sobom odnijeli snimač koji je kasnije pronađen u rijeci Vrbas. Zbog pomaganja u Kostićevom ubistvu Grujić je tri mjeseca proveo u pritvoru.