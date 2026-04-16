Bratunčaninu predložen pritvor zbog prijetnji na ”Fejsbuku”

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora za R.Ž. iz Bratunca zbog prijetnji koje je u više navrata upućivao istoj osobi preko ”Fejsbuka”.

Kako saznaje ATV R.Ž. je uhapšen prije dva dana i na teret mu se stavlja da je od januara počinio četiri krivična djela na štetu muškarca, s kojim je od ranije u konfliktu.

Hapšen dva puta, prijetnje nastavljene

U dva navrata mu je prijetio preko svog naloga na ”Fejsbuku”, da bi mu 26. februara oštetio automobil u mjestu Hranča kod Bratunca. Oba puta je uhapšen i čak je tokom kriminalističke obrade priznao djela.

Protiv njega je pokrenut postupak, ali uprkos tome od prijetnji nije odustajao. Prije nekoliko dana ponovo je prijetio oštećenom i njemu bliskim ljudima, ali ovaj put preko lažnog profila na ”Fejsbuku”. Čim je utvrđeno ko stoji iza lažnog profila naloženo je hapšenje R.Ž.

Ugrozio sigurnost više osoba

Poslije kriminalističke obrade R.Ž. je predat u nadležnost tužilaštva zbog sumnje da je počinio tri krivična djela ugrožavanja sigurnosti i oštećenje tuđe stvari.

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je putem društvene mreže ”Fejsbuku” 22. januara preko svog profila ugrozio sigurnost više osoba ozbiljnom prijetnjom da će ih lišiti života. Na isti način je 26. februara ugrozio sigurnost više osoba prijetnjom da će im nanijeti teške povrede, kao i 8. aprila s lažnog profila”, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini.

Dodaju da je R.Ž. osumnjičeni i da je 26. februara u mjestu Hranča kod Bratunca, zbog ranijih nesuglasila, oštetio tuđu stvar (automobil, op.a.).

Strah da će učiniti djelo kojim prijeti

Pritvor je predložen zbog bojazni da će boravkom na slobodi ometati postupak uticajem na svjedoke, te opasnosti da će ponoviti ili učiniti djelo kojim prijeti, a za koje se može izreći kazna od tri ili više godina zatvora. O prijedlogu za pritvor odlučivaće Osnovni sud u Srebrenici.