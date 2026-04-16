Turista prevaren na poznatoj plaži: Kebab platio 3.300 KM

Brazilska policija uhapsila je muškarca u Rio de Žaneiro nakon što je britanski turista prevaren i za obični kebab na plaži Kopakabana platio čak 1.500 funti (3.300 KM), umjesto 1,5 funtu (3,3 KM).

Prema navodima istrage, osumnjičeni i njegov saučesnik manipulisali su POS terminalom kako bi uvećali iznos računa za čak hiljadu puta. Turista je, nesvjesan prevare, platio oko 10.000 brazilskih reala, što odgovara pomenutom iznosu u britanskoj valuti.

Ovo nije izolovan slučaj u popularnom turističkom području. U posljednjim mjesecima zabilježeni su i drugi incidenti, uključujući slučajeve u kojima su turistima iz Argentine naplaćivani ekstremno visoki iznosi za piće i hranu na plažama KopaKabane i Ipaneme.

Lokalna turistička policija saopštila je da intenzivno radi na suzbijanju ovakvih prevara, ali da nedostatak kontrole na plažama doprinosi stvaranju “neuređenog” ambijenta koji prevarantima olakšava djelovanje.

I pored ovih slučajeva, Rio de Žaneiro i dalje bilježi veliki broj turista, a Brazil je u posljednje vrijeme zabilježio rekordan broj posjeta zahvaljujući snažnoj turističkoj ponudi i velikim događajima na svojim plažama, navodi Guardian.